Две северокавказкие республики - Ингушетия и Кабардино-Балкария - вошли в число регионов с наибольшей долей бедного населения, говорится в исследовании, опубликованном на сайте «РИА Новости».

Как следует из данных рейтинга, 30,5% жителей Ингушетии и 24,2% населения Кабардино-Балкарии находятся за чертой бедности. В этом же списке оказались республика Тыва (34,7%), Алтай (24,2%) и Еврейская автономная область (23,9%).

Среди российских регионов с самым низким уровнем бедности авторы исследования выделяют Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6%), Москву (6,6%), Санкт-Петербург (6,6%), Татарстан (6,9%) и Московскую область (7,3%). В среднем количество россиян, живущих за чертой бедности, в 2019 году составило 12,3%.

Республики Северо-Кавказского федерального округа, включая Ингушетию, Карачаево-Черкессию, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию, уже занимали нижние строчки в федеральном рейтинге по социально-экономическому развитию регионов в 2019 году.

Как сообщал портал «Кавказский узел» со ссылкой на Счетную палату РФ, проверка ведомства показала «неэффективность господдержки Северного Кавказа». Субсидии, выделенные республикам региона, пока не сняли напряженность на рынке труда и не привели к значительному улучшению инвестиционного климата. Среди причин, приводящих Северный Кавказ к крайней бедности, экономисты называют теневую экономику, недостаток квалифицированных кадров и коррупцию.