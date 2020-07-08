Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей продление механизма поставок гуманитарной помощи Сирии напрямую через границу с Турцией. Благодаря этому проекту ранее помощью уже были обеспечены почти 3 миллиона сирийцев.

Резолюция была внесена на рассмотрение Совбеза по инициативе Германии и Бельгии. Срок ее действия истекает 10 июля. Впервые режим упрощенной доставки гуманитарных грузов в Сирию вступил в силу в июле 2014 года.

Согласно резолюции, помощь поступает в Сирию через два контрольно-пропускных пункта - «Онджупынары» и «Джильвелигезу» на турецко-сирийской границе. Работники ООН активно используют один из КПП – на границе между турецким Хатаем и сирийским Идлибом - и выступают за продление срока действующего механизма еще на год.

Россия, по словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, считает, что механизм помощи Сирии может быть продлен на полгода, а пропускной пункт должен быть один – на границе с Турцией. Москва отмечает, что сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, со своей стороны, заявил, что резолюция Бельгии и Германии не учитывала призыва генсека ООН снять односторонние санкции, мешающие Дамаску бороться с пандемией.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) с января текущего года организовало 8 468 гуманитарных конвоев в Сирию через 4 пропускных пункта на границе с Турцией.

По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти две трети трехмиллионного населения северо-западной сирийской провинции Идлиб.