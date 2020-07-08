Экономический кризис в России на фоне пандемии коронавируса только начинается, заявил председатель фонда «Сколково», бывший заместитель главы правительства страны Аркадий Дворкович.

По его словам, в России пока далеко не все осознают сложность ситуации и часто делают слишком оптимистичные прогнозы относительно кризиса. «Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», - цитирует Дворковича «ТАСС».

По его словам, в большей степени это касается малого и среднего бизнеса, который столкнется с проблемами «к концу лета, осенью, может, к концу года». Он добавил, что многие компании постепенно начнут закрываться. При этом крупные компании, по мнению Дворковича, будут наращивать производство к концу лета – началу осени, однако все еще будут очень далеки от докризисного состояния.

«А это означает, что проблемы не уменьшаются, они просто станут в моменте чуть меньше, но накопленные проблемы, большие проблемы, будут копиться, и, значит, кризис никуда не денется. К сожалению, во многих отраслях это означает уход с рынка отдельных игроков, дальнейшую консолидацию и выживание только самых успешных», – заключил эксперт. По его словам, правительство делает очень многое для поддержки бизнеса, но приоритеты «неизбежно» придется выбирать.