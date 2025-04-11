Американцы усиливают удары

В последние дни США резко увеличили количество бомбардировок с воздуха по позициям хуситов в Йемене. 7 апреля они нанесли серию ударов по районам вокруг Саны, их целями стали военная инфраструктура, склады оружия, командные пункты.

Как пишут американские СМИ, Вашингтон «одобрил планы наземной операции против группировки», которая начнется с юга и востока, где базируется международно признанное правительство страны, а также вдоль побережья и может включать поддержку военно-морских сил Саудовской Аравии и США.

Действовать планируется в основном через местные силы при поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако участие Эр-Рияда и Абу-Даби все же под большим вопросом, учитывая, что они соблюдают перемирие с хуситами.

Представители движения «Ансаруллах» уже много лет контролируют север страны, включая столицу Сана и ключевой порт Ходейда. Признанное йеменское правительство с временной столице в Адене, которое поддерживают ОАЭ и Саудовская Аравия, удерживает юг страны.

С октября 2023 года хуситы стали атаковать суда в Красном море, заявляя, что не остановятся, пока «Израиль не прекратит войну в Газе». США в ответ начали операцию по защите судоходства.

При этом ракетные обстрелы со стороны «Ансаруллах» продолжаются — хуситы быстро восстанавливают потенциал, к тому же у них много ракет и дронов. По подсчетам американского Конгресса, стоимость операции приближается к $1 млрд. Однако, как заявили три источника, знакомые с ходом кампании, она «имеет ограниченное влияние на группировку», в то время как США желаемого эффекта не добились и теряют «боеготовность».

Несмотря на ликвидацию около 80 офицеров движения, военное и политическое руководство группировки, а также некоторые ракетные полигоны остаются незатронутыми. Хуситы хорошо укреплены — у них сеть тоннелей еще со времен экс-президента Салеха, Саудовская Аравия и ОАЭ не горят желанием воевать.

Абу-Даби может оказать «тихую поддержку» — с помощью техники и разведки, Вашингтон — помочь авиаударами и боеприпасами, однако не станет втягиваться в новую войну, Эр-Рияд пока находится в подвешенном положении.

Саудовская Аравия была посредником на переговорах о примирении хуситов и международно признанного правительства. Страна опасается ответных ударов от хуситов по своей инфраструктуре. Силы противовоздушной обороны государства находятся в режиме повышенной готовности.

В последнее время США ускорили поставки средств ПВО своему ближневосточному союзнику. Однако для участия Эр-Рияда в операции против хуситов США должны пообещать Саудовской Аравии защиту от ударов со стороны «Ансаруллах».

Пока бомбардировки позиций хуситов со стороны США будут лишь усиливаться, так как президент США Дональд Трамп хочет показать жесткость, будут предприниматься попытки взять Ходейду, ключевой порт, через который хуситы получают оружие, а также будет расти давление на главного союзника хуситов — Тегеран. Впрочем, нанесение прямого удара по Тегерану не планируется.

Долгожданные переговоры

В субботу, 12 апреля, в Омане состоятся переговоры между США и Ираном. Ожидается, что стороны обсудят повторное заключение ядерной сделки, которую нынешний президент США Дональд Трамп отменил в свой первый срок. Встреча станет важным событием на фоне испорченных отношений двух стран.

После возвращения в Белый дом американский лидер вновь поднял тему иранской ядерной сделки, отправив письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением провести переговоры по ядерной программе.

При этом в других заявлениях Трамп пригрозил бомбардировкой за отказ от заключения сделки. В Тегеране отвергли предложение о прямых переговорах до тех пор, пока страна будет находиться под давлением и подвергаться угрозам.

Однако стороны все-таки сделали первый шаг навстречу друг к другу. Трамп допустил, что страны могут прийти к некоему соглашению, но также вновь пригрозил последствиями в случае провала. В Иране уточнили, что переговоры все-таки будут непрямыми, а участвовать в них будут глава МИД республики Аббас Аракчи и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Существует вероятность, что США расширят тематику переговоров и предъявят Ирану свои старые требования — отказаться от ракетной программы и поддержки прокси на Ближнем Востоке, включая хуситов в Йемене. Обсуждение этих тем в Тегеране отвергают.

Однако есть опасения, что переговоры все же не приведут к какому-то результату, учитывая, что США при Трампе укрепили союз с Израилем, который не принимает компромиссы в отношении Ирана и заявлял о возможном самостоятельном нанесении удара по иранской территории.

К тому же доверие к Дональду Трампу в Тегеране было подорвано еще семь лет назад, так что к любым предложениям Белого дома там будут относиться настороженно.

Помимо этого, в последнее время влияние Ирана на Ближнем Востоке значительно сократилось, это может стать для Тегерана больной точкой, куда станет давить Вашингтон, выбивая для себя новые условия.

Разговор посредством ультиматумов

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что каких-то больших ожиданий от этих переговоров у него нет, поскольку эти переговоры будут непрямыми, а уровень противоречий зашкаливает.

«Будет очень хорошо, если стороны договорятся продолжать контакты, а уж если они смогут договориться о переводе переговоров в прямой режим, это вообще будет замечательно. Но, наверное, главный плюс, что эти переговоры все-таки начинаются», — считает политолог.

По его мнению, проблема заключается в том, что Дональд Трамп, который ранее вышел из ядерной сделки, еще во время своего первого президентского срока, назвал эту сделку совершенно неприемлемой для Соединенных Штатов.

«А сделка-то, в общем-то, была не самая плохая, потому что включала в себя не только ядерные объекты. Во-первых, речь шла о том, что ядерная программа Ирана будет носить сугубо мирный характер, там инспекции со стороны МАГАТЭ были, но плюс, если мы берем еще и резолюцию Совета Безопасности ООН, которая фактически фиксировала эту сделку по иранской ядерной программе, там еще упоминались такие моменты, как сотрудничество с Ираном в сфере обычных вооружений на 5 лет, в сфере ракетных вооружений на 7 лет и в сфере ядерных на 10 лет», — подчеркнул эксперт.

Чтобы понять, что может хотеть Трамп, следует обратиться к некоторым утечкам и официальным заявлениям еще предыдущей демократической администрации, считает востоковед.

«Американцы еще хотели пакетом включить остановку работ по ракетной программе Ирана и требовали от иранцев включить в любую сделку прекращение поддержки лояльных группировок на Ближнем Востоке. Понятно, сейчас это Ирак, Ливан, сектор Газа, ХАМАС в Палестине и хуситы в Йемене. Это ориентиры в свете предстоящих переговоров», — уверен специалист.

Он полагает, что, учитывая события в секторе Газа, Ливане, Сирии, происходит серьезное ослабление иранских позиций.

«С Ираном стали говорить в ультиматимативной форме. Он находится не в самом простом положении, ему нужно будет попытаться извлечь из этой не самой простой для себя ситуации максимум. Если он еще сможет добиться сохранения мирной компоненты своей ядерной программы в том виде, в каком она есть, и снятия части санкций, это будет просто дипломатическая победа. В противном случае, если мы говорим о демонтаже всей иранской ядерной программы, включая мирную компоненту, то тут вопрос уже встанет о том, выдержит ли иранский режим такое потрясение», — пояснил аналитик.

По его мнению, речь пойдет не только о серьезном ударе по экономике и по социальной сфере, удар будет еще и по репутации тех властей, которые сейчас находятся в Тегеране.

«Этот первый раунд, вероятно, сформирует некое понимание дальнейшей перспективы и вообще того, чем это все грозит или не грозит как Ирану, так и тем странам, которые плотно с ним сотрудничают», — подытожил Онтиков.