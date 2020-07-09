Ресурсы системы здравоохранения в Узбекистане исчерпаны, заявил представитель штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов на брифинге Специальной республиканской комиссии по усилению карантина.

«Не будет преувеличением сказать, что сегодня ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Свободные койки в больницах заполнены. Вовлечены все врачи. Поэтому, по согласованию со специальной комиссией, мы разрешили бессимптомным пациентам лечиться дома», - отметил он.

К сожалению, у Узбекистана нет статистики о том, сколько пациентов с другими хроническими заболеваниями не лечатся сейчас и сколько их умирает, добавил Акилов. «Это правда. Мы не можем закрывать на это глаза», - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана с 10 июля по 1 августа усилят режим карантина по всей стране. Республиканская спецкомиссия опубликовала новое решение в связи с быстрым распространением коронавируса и увеличением смертельных случаев. На общенациональном уровне планируется ограничить движение транспортных средств между регионами, запретить публичные и развлекательные мероприятия, а также свадьбы и другие семейные церемонии. Не допускается нахождение лиц старше 65 лет в общественных местах.

Кроме того, будет приостановлена работа парков отдыха, рынков и крупных магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, дошкольных образовательных учреждений и учебных курсов, объектов общественного питания, санаториев, пансионатов и детских лагерей.

Cогласно данным Worldometers на утро 9 июля, количество случаев инфицирования коронавирусом в Узбекистане составляет 11 259 человек. Из них 7 060 – выздоровлений и 47 – летальных исходов. По мнению экспертов, фактические цифры в разы превышают официальную статистику.