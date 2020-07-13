Многомиллионный Стамбул, перекинувшись пролетами мостов через Босфор, - город столь же европейский, сколь и восточный. Где проходит невидимая взору черта между Европой и Азией, знает лишь Господь Бог. Древний, овеянный мифами, легендами и сказаниями Стамбул - еще и город многоконфессиональный, издавна толерантный к разным вероисповеданиям, религиозным обрядам и традициям народов и национальностей, его населяющих.

Мощные крепости на Босфоре, повидавшие падение Византии и Константинополя, в нем соседствуют с архитектурными изысками барокко имперских дворцов и зеркальными фасадами устремляющихся ввысь современных небоскребов. Здесь турецкий кофе по-османски и традиционный, будто сваренный, чай уживаются с авокадо и спаржей, суши и карпаччо, а повозка старьевщика - с новеньким Мерседесом. Тут в пасхальное воскресенье в утреннем азане (зове на молитву) звучат строки из Аве Мария и в перезвон церковных колоколов вплетаются аяты Корана.

Такова Турция. Европейская раскованность и мусульманская строгость придают ей особый колорит. Они превращают эту древнюю и много повидавшую на своем веку землю в достояние многих культур - европейской, ближневосточной, средиземноморской и черноморской. Все это предопределяет ее органичную толерантность и к древнему христианскому наследию.

Эта тему не нова, но мы возвращаемся к ней сегодня по причине события крайне важного и судьбоносного для мирового объекта культурного наследия - собора Святой Софии, возведенного как христианский храм и ставшего на пять веков мечетью Айя-София, чтобы превратиться на 85 лет в светский музей Турецкой Республики. Решением Госсовета (высшего административного суда) и Указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана от 10 июля 2020 г. статус Айя-Софии как мечети восстанавливается. С 24 июля 2020 г. в ней возобновляется мусульманское богослужение.

Произошедшее событие знаковое и для Турции, и для современного мира, и реакция международного сообщества на него разная. Тем не менее, ясно одно: древнюю Софию ждет новая жизнь. И надеемся, что полная достоинства и благополучная.

Христианское наследие

Памятник раннего христианства собор Святой Софии входит в перечень объектов Всемирного наследия культуры и признан таковым ЮНЕСКО в 1965 г. Многочисленные иностранные туристы, посещая Стамбул, непременно приходит сюда, чтобы собственными глазами взглянуть на это массивное и в чем-то несуразное здание, сочетающее в своем обличии элементы православной и мусульманской архитектуры. Взаимоотношения между христианством и исламом на протяжении всей истории были сложными и трагичными. Их воочию отражают перипетии драматичного и извилистого пути Софии - храма, превратившегося в мечеть.

Собор Святой Софии был воздвигнут в эпоху императора Юстиниана, открыт для богослужения 27 декабря 537 г. и без малого тысячу лет оставался самым большим храмом в христианском мире. История его тесно связана с закатом эпохи Византии и завоеванием Константинополя турками-османами.

Султан Мехмет II Фатих, взяв в 1453 г. Константинополь, не стал разрушать Святую Софию, а превратил ее в место богослужения мусульман или мечеть, каковой она и прослужила без малого 500 лет. Внешнее обличие здания претерпело определенные изменения, христианские мозаики покрыли штукатуркой и закрасили, кресты на балюстрадах сняли. Знаменитый Мимар Синан пристроил Святой Софии минареты, с которых не одно столетие раздавался азан.

Айя-София стала важной частью религиозной культуры Османской империи, олицетворяя собой присущую той толерантность к самым разным конфессиям и вероисповеданиям. Турция сохранила Константинопольский (Вселенский) Патриархат, он и сегодня продолжают существовать и действовать, а также комплекс духовной семинарии на острове Хейбелиада, и многочисленные греческие церкви, такие как, церковь Богоматери Живоносного источника (Балыклы) и Богоматери во Влахернах.

Решение от 10 июля 2020 г. о снятии запрета на использование Айя-Софии для отправления религиозного богослужения мусульманами не является преградой для доступа в нее в культурных и общественных целях, поясняют турецкие власти. Оно лишь означает, что в стенах данного исторического памятника верующие мусульмане вновь смогут совершать молитвы. Айя-София остается открытой для бесплатного посещения туристов и все ее христианские мозаики подлежат сохранению и должной охране.

Часть культуры мусульманского мира

Для современной Турция Айя-София – неотъемлемая часть ее многоликой культуры и немой свидетель былого величия и могущества Османской империи. При этом она одновременно и объект для отправления мусульманского богослужения. Согласно опросам общественного мнения накануне принятия Госсоветом исторического решения 10 июля 2020 г., более 70% населения Турции желали видеть Айя-Софию мечетью.

Статус Айя-Софии как мечети с созданием Турецкой Республики и усилением прозападных тенденций был упразднен решением правительства Мустафы Кемаля Ататюрка от 24 ноября 1934 г. Мусульманское богослужение в ней было прекращено, и Айя-София превратилась на без малого сто лет в музей.

Именно это постановление Госсовет Турции признал утратившим силу, пояснив, что «Айя-София являлась собственностью Фатиха Султана Мехмета, который передал ее вакфу (фонду). А согласно турецким законам, Кабинет министров не может принимать решения в отношении собственности фондов. Потому постановление от 1934 г. незаконно. Его нужно отменить».

Данное решение Госсовета Турции означает признание того факта, что Айя-София находится на балансе Фонда имени султана Мехмета Фатиха и может использоваться в качестве мечети. Также это значит, что использование ее в любых иных целях, с юридической точки зрения, неправомерно. По принятии Госсоветом решения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган незамедлительно подписал соответствующий указ, передающий Айя-Софию из Управления музейными фондами в ведение Управления по делам религии.

Комментируя ситуацию вокруг Айя-Софии, пресс-секретарь МИД страны Хами Аксой подчеркнул, что Турция защищает все свои культурные ценности, включая Айя-Софию, без какой-либо дискриминации и в рамках традиций толерантности и что любой вопрос, касающийся Айя-Софии, является «внутренним делом и частью суверенных прав Турции».

Новая-старая жизнь Айя-Софии

Изменение статуса Айя-Софии вызвало неоднозначную реакцию в мире. В ответ на критику глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна вправе решать данный вопрос самостоятельно в соответствии со своими законами и мнением граждан.

Директор российского международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, комментируя произошедшее событие, согласился, что Турция действует «в рамках своей суверенной компетенции и суверенных прав. Это внутреннее дело Турции, решать какой статус имеет то или иное здание на ее территории».