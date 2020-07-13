Граждане Узбекистана продолжают съезжаться к палаточному городку в Большечерниговском районе Самарской области в надежде попасть на родину, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляру Сабирову.

«В Большечерниговском районе находятся 1 139 граждан Узбекистана, а в Бузулукском районе Оренбургской области - 747 человек. Ведутся переговоры с властями Узбекистана и Казахстана. Дело усложняется тем, что в настоящее время в Казахстане и Узбекистане введен жесткий карантин в связи с коронавирусной инфекцией», - заявила Сабирова.

По ее словам, работающие в России мигранты, в основном, ориентируются на ложную информацию таксистов об открытых границах. «В основном, люди приезжают на такси из Московской области и Санкт-Петербурга», - рассказала Сабирова.

Основная часть мигрантов, оказавшихся на границе России и Казахстана, - мужчины. Но также среди них есть дети и беременные женщины.

Переговоры с казахстанскими и узбекскими властями о пропуске людей через границу продолжаются, никаких договоренностей пока нет.

Ранее около 3 тысяч граждан Узбекистана и Таджикистана застряли вблизи пограничного пункта «Жибек Жолы» в Туркестанской области на юге Казахстана. В социальных сетях появились многочисленные фотографии, на которых видно, что иностранцы живут в антисанитарных условиях и спят на асфальте среди мусора.

Согласно данным властей Узбекистана, с 1 июля границу с Казахстаном пересекли более 2 700 граждан, в основном больные, старики и женщины с детьми.

По всему Узбекистану введен усиленный режим карантина с 10 июля по 1 августа.

Республиканская спецкомиссия опубликовала новое решение в связи с быстрым распространением коронавируса и увеличением смертельных случаев.