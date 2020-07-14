В ночь с 15 на 16 июля 2016 года Турция пережила самый страшный теракт в своей истории. Последователи террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) предприняли попытку вооруженного захвата власти с использованием танков и авиации. Истребители F-16 наносили авиаудары по президентскому дворцу и зданию парламента, где проходило заседание.

По призыву президента Эрдогана десятки тысяч мирных жителей страны вышли на улицы. Они перекрыли дороги, своими телами заблокировали технику и важнейшие объекты. Любые дальнейшие перемещения заговорщиков были затруднены. От рук путчистов погиб 251 человек.

За подготовкой госпереворота стоит проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен. Он имеет влиятельных покровителей на Западе, в том числе в ЦРУ (о чем, например, российские спецслужбы говорили с начала 2000-х), и использует религию в политических и коммерческих целях.

Его последователи позиционируют себя как общественное и просветительское движение. До недавнего времени подконтрольные секте учебные заведения существовали, по меньшей мере, в 140 странах мира. Кровавая попытка переворота показала, для чего использовалась образовательная и благотворительная сеть. Подготовка кадров в целях захвата власти велась много лет.

В мае 2016 года Анкара объявила движение Гюлена террористической организацией. Более 2 тыс центров FETÖ были закрыты.

В рамках расследования дела о попытке путча в Турции из рядов вооруженных сил уволены около 20 тыс человек. Сторонники и участники террористической секты были выявлены по всей стране в различных ведомствах.

Турция намерена судить Гюлена. В США отправлен запрос об его экстрадиции. Но Вашингтон 4 года отказывает в выдаче преступника по формальным причинам.

Своим мнением о знаковых в истории Турции событиях 15-16 июля 2016 и их влиянии на внутреннюю и внешнюю политику страны делятся видные эксперты и очевидцы событий четырехлетней давности.

Эта последняя попытка переворота для Турции

- Хусейн Альптекин, PhD, преподаватель факультета политологии и международных отношений Стамбульского городского университета:

Развитие демократии в Турции прерывалось четыре раза в ее истории – в 1960, 1971, 1980 и 1997 гг. – в результате военных переворотов. Каждый из них нанес серьезный удар по демократии, но последняя попытка, совершенная террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ) 15 июля 2016 года, отличилась особой кровопролитностью.

Организация во главе с проживающим в штате Пенсильвания США Фетуллахом Гюленом руководила на тот момент крупной международной сетью СМИ и образовательных учреждений. В самой Турции структура пустила корни, в особенности, в полиции, армии и судах.

До попытки переворота 15 июля 2016 г. правительство Турции, выявившее каналы огромной внешней финансовой поддержки организации, пыталось пресечь деятельность принадлежавших Гюлену СМИ и школ. Власти также старались очистить от членов этой структуры государственные органы, куда они проникали на протяжении долгих лет.

Разведка заблаговременно заметила попытку переворота. Это вынудило FETÖ, не дождавшись ночи, приступить к действиям в вечерние часы.

В ночь переворота призыв сопротивляться президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана быстро распространился по СМИ среди многомиллионного населения. Он нашел отклик в Великом национальном собрании Турции, у сотрудников сил безопасности и, что важнее всего, у граждан, которые противостояли танкам, рискуя своими жизнями.

Каким образом сотням тысяч невооруженных людей удалось остановить танки, артиллерию, военные самолеты, которыми управляли путчисты? Конечно, с танком нельзя вступить в рукопашную. Но и у путчистов заканчивались боеприпасы и решимость действовать. В ту ночь они убили сотни людей, однако граждане, полиция, члены парламента и президент Эрдоган не покинули улицы и боролись с мятежниками до самой зари. У зачинщиков переворота не осталось выбора, кроме как сдаться.

Если бы они продолжали нападения, то столкнулись бы с сопротивлением не только граждан, но и той части вооруженных сил страны, которая не присоединилась к попытке переворота. Это привело бы к их полному уничтожению. По всей видимости, эта попытка переворота 15 июля стала последней для Турции.

Победа над путчистами привела к укреплению позиций Турции на мировой арене

- Вейсел Курт, PhD, доцент, Стамбульский университет цивилизаций:

После попытки переворота 15 июля произошли значительные изменения как во внутренней, так и во внешней политике Турции. Их можно определить как стратегические шаги в сторону выстраивания независимой государственной системы.

Во внутренней политике следствием этого стала реформа госуправления и введение президентской республики. Этот переход для Турции не был легким. Но на демократической основе было обеспечено превосходство воли народа над военной диктатурой в долгосрочной перспективе.

Во внешней политике основным стратегическим направлением стала адаптация к изменениям международной конъюнктуры и следование собственному независимому курсу. Турция, находившаяся в процессе самоопределения в условиях нового мирового порядка, установившегося по итогам холодной войны, после 2009 года оказалась перед лицом новых потрясений в глобальной политике и была вынуждена подстраиваться под новую ситуацию.

Однако круги, находившиеся под влиянием западной идеологии и США, продемонстрировали сильное сопротивление процессу преобразований. Преодоление этого сопротивления стало возможным только после событий 15 июля.

Укрепление сотрудничества с Россией в сфере энергетики и региональных вопросах, а также экономическое сотрудничество с Китаем, Катаром и Японией, придало Турции уверенность и позволило ей занять более независимую позицию в отношении США и Европы. Переход на отечественное производство в оборонной промышленности также стал одним из важнейших инструментов в усилении независимой позиции Турции.

Беспрецедентный прогресс в российско-турецких отношениях – результат солидарности, продемонстрированной 15 июля

- Абдуллах Эрбога, специалист отдела стратегии турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA):

15 июля 2016 года является не только поворотным моментом в политической истории Турции, но и прорывом в ее внешней политике. Это дата, когда Турция победила как во внутренней, так и во внешней борьбе за независимость.

Тогда некоторые западные страны оставили Турцию наедине с ее проблемами и проигнорировали антидемократические процессы, но были и те, кто поддержал Анкару. Россия, признавая, что Турция является независимым субъектом мирового развития, продемонстрировала уважительное отношение к ее суверенным правам и внутренней политике.

Начавшаяся до попытки переворота нормализация отношений между Турцией и Россией ускорилась после демонстрации Москвой ее позиции 15 июля. Несомненно, после этого турецко-российские отношения пережили один из самых позитивных периодов в истории.

Несмотря на разногласия в таких вопросах, как нарушения Асадом прав человека в Сирии и агрессивные действия боевиков Хафтара в Ливии, сторонам удалось предпринять ряд стратегических шагов во многих двусторонних и региональных вопросах, в частности, в сферах энергетики, оборонных технологий и координации действий в определенных регионах Сирии. Москва и Анкара постарались учесть опасения, связанные с безопасностью друг друга.

В вопросах стратегического плана, таких как «зоны безопасности» в Сирии, произошло беспрецедентное в истории отношений последних двух столетий сближение. Покупка систем С-400, позитивные сдвиги в области энергетики и экономики - также стали возможными, благодаря солидарности, продемонстрированной 15 июля.

Как мы видим, прогресс в отношениях между Турцией и Россией вполне реален при условии взаимного уважения суверенных прав и независимой внешней политики.