Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, благодаря которому до 31 декабря 2024 года строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей выводится из-под ряда экологических ограничений, в частности, разрешается сплошная вырубка леса на Байкале, сообщает агентство «Интерфакс».

Такие меры в федеральном законе объясняют необходимостью увеличить пропускные способности магистралей. При строительстве и реконструкции железнодорожных объектов можно будет переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего станет возможной вырубка леса.

Список объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки, определит правительство. В этот перечень запрещается включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

Как пишет «Интерфакс», в 2009 году подобное исключение приняли ради строительства объектов к сочинской Олимпиаде. Тогда законом была предоставлена возможность аренды участков на территориях национальных парков.

Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин заявлял, что организация ЮНЕСКО может не согласиться с принятием подобного закона, поскольку Байкал является объектом Всемирного природного наследия.

«Это может привести, в совокупности с другими случаями, к тому, что Всемирное наследие озеро Байкал будет переведено в разряд Всемирного наследия, находящегося под угрозой, а это такой совершено позорный факт для любого государства», - сказал Крейндлин «Интерфаксу».

Он также указал на то, что при строительстве БАМа/Транссиба в районе Байкала уже отменяется экологическая экспертиза. «Теперь фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу озера, и, естественно, это может очень негативно сказаться на состоянии Байкала, привести к разливам», - предупредил эксперт.

Несмотря на обеспокоенность и предупреждения международных организаций по защите окружающей среды, закон вступит в силу со дня его официального опубликования.