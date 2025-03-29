Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция и Азербайджан будут и впредь развивать сотрудничество на основе принципа «два государства — один народ».

В завершение беседы он поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамадан.