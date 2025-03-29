ТУРЦИЯ
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Турция и Азербайджан — два государства, один народ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Анкара и Баку продолжат укреплять партнерство в духе «два государства — один народ»
Турция и Азербайджан — два государства, один народ
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев / AA
29 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция и Азербайджан будут и впредь развивать сотрудничество на основе принципа «два государства — один народ».

В завершение беседы он поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамадан.

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