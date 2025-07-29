Президент России Владимир Путин вечером 28 июля неожиданно позвонил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в попытке взять на себя роль посредника в ключевых конфликтах Ближнего Востока — от Сирии до иранской ядерной программы. Зачем Путин делает это сейчас — и как на эти призывы реагирует Нетаньяху?

По данным Кремля, Путин в телефонном разговоре потребовал от Израиля уважать «суверенитет и территориальную целостность» Сирии. На прошлой неделе израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в Дамаске и Сувейде, а Нетаньяху заговорил о дальнейшей оккупации юга Сирии.

Хотя Путин сам ведет войну на территории Украины, он настаивает на мирном урегулировании между Израилем и Дамаском, сохранении единства Сирии и учете интересов всех этнических и религиозных групп. При этом Россия, по сообщениям правительственных СМИ, по-прежнему контролирует две военные базы в стране и покрывает сбежавшего из страны сирийского диктатора Башара Асада.

Путин в беседе с Нетаньяху также обсудил иранскую политику. Лидер России предложил возобновить переговоры по ядерной программе Ирана, которые сорвались после израильских ударов по иранским объектам и 12-дневной войны между двумя странами. По словам Путина, Москва готова участвовать в поиске решения по ядерной программе.

Примечательно, что несмотря на тесные связи с Тегераном, Москва отказалась открыто поддержать Иран в июньском конфликте — возможно, чтобы сохранить диалог с Израилем.

Как пишет The Times of Israel, в последние недели Тель-Авив ведет неафишируемые переговоры с Россией по Сирии и Ирану. Тель-Авив рассматривает Москву как возможный канал для разрядки с обеими странами. Официальных подтверждений ни со стороны Кремля, ни от канцелярии Нетаньяху пока не было.

Примечательно, что офис Нетаньяху весьма кратко прокомментировал разговор с Путиным, отметив лишь, что он касался ядерной программы Ирана. Но сам факт звонка указывает: Тель-Авив готов слушать Путина — и, вероятно, нуждается в его помощи.

Зачем именно Путин решил вмешаться именно сейчас — вопрос открытый. Но ясно одно: Москва снова хочет играть роль арбитра на Ближнем Востоке, закрывая глаза на собственную войну с Украиной.