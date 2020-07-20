16 июля законодательный орган Армении во втором чтении принял закон «Об аудиовизуальных медиа», который поддержали 79 кандидатов против 17 парламентариев, сообщает «Взгляд».

Новый законопроект запрещает бесплатную трансляцию на территории Армении российских телеканалов, которые впредь будут доступны только по кабельному телевидению.

Национальная комиссия по телевидению и радиовещанию объяснила принятое решение тем, что, по ее мнению, иностранные каналы представляют угрозу национальной безопасности Армении. Под жестким запретом оказались не только российские каналы, но под удар в основном попали именно они как самые популярные после армянских.

В стране без кабеля доступны пять иностранных каналов - один американский (CNN), а также четыре российских: «Первый канал», «Россия», «Культура» и «Мир». На последний действие закона не распространяется, поскольку он вещает на всю территорию СНГ в соответствии с международным соглашением между Москвой и Ереваном.

Ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тигран Акопян заявил, что «зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание».

Посольство РФ отреагировало на инициативу армянских парламентариев, выразив готовность к переговорам. «Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу. Ждем ответа армянских партнеров», - прокомментировали инициативу Еревана представители дипмиссии.

Армения - самая мононациональная страна постсоветского пространства и одна из самых мононациональных в мире. На сегодня подавляющее большинство населения республики составляют этнические армяне - 97,89%. Остальные 2,11% приходятся на долю езидов и других национальных меньшинств, таких как греки, украинцы и другие. В прошлом в Армении проживали азербайджанцы, составлявшие крупнейшую этническую группу на территории страны, помимо армян, и курды-мусульмане, но обе общины исчезли в результате карабахского конфликта. Доля русских за постсоветское время также сократилась до 0,39%.