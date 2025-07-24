ПОЛИТИКА
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Молдова требует экстрадиции задержанного в Греции олигарха
Кишинев требует выдачи влиятельного в прошлом миллиардера; Россия просит Интерпол, чтобы арестованного выдали ей
Молдова требует экстрадиции задержанного в Греции олигарха
/ AP
24 июля 2025 г.

Генеральная прокуратура Молдовы направила в Афины официальный запрос на экстрадицию Влада Плахотнюка, задержанного 22 июля в Греции по линии Интерпола. Он обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

В заявлении Генпрокуратуры подчеркивается, что запрос был направлен в рамках международного судебного сотрудничества, и в Кишиневе ожидают положительного ответа со стороны греческих властей.

Молдавский Минюст ранее уже инициировал экстрадиционную процедуру, а прокуратура Греции выдала ордер на арест Плахотнюка на время рассмотрения запроса.

Одновременно с Плахотнюком был задержан и бывший депутат Константин Цуцу. Оба проживали на вилле в пригороде Афин и были объявлены в международный розыск — Плахотнюк по инициативе Молдовы, Цуцу — по запросу России.

24 июля стало известно, что Москва также направила греческой стороне свой собственный запрос на экстрадицию Плахотнюка. В Кишиневе настаивают: именно Молдова должна получить бывшего олигарха.

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