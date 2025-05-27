Вместе к процветающему будущему

«Более тридцати лет дружба и партнерство между нашими странами строились на общих ценностях демократии, суверенитета и стремления к лучшему будущему. В этот день мы празднуем силу и стойкость грузинского народа, а также наши прочные связи. Любовь и преданность грузинского народа к свободе и независимости вдохновляют», — написал в письме госсекретарь США Марко Рубио, поздравив Грузию с Днем независимости.

Он добавил, что США по-прежнему привержены партнерству, которое соответствует стремлениям Тбилиси к безопасному и процветающему будущему.

Однако всего за пару дней из Вашингтона пришло совсем другое послание. Глава Госдепа выступал в Палате представителей Конгресса США. Конгрессмен Джо Уилсон спросил, «какие действия будут предприняты Госдепартаментом против антиамериканских властей Грузии».

Рубио ответил, что администрация Дональда Трампа обсуждает этот вопрос, изучая возможные шаги.

«Цель Соединенных Штатов — наши национальные интересы. Поэтому мы рассмотрим этот вопрос и решим, отвечает ли нашим национальным интересам наличие антиамериканского правительства, управляющего важной частью мира, и, если нет, то примем соответствующие меры, чтобы это правительство заплатило за это», — пояснил он на слушаниях.

При этом он подчеркнул, что не может конкретно сказать, что именно планируют предпринять США и будут ли вообще этим заниматься.

Местные оппозиционные СМИ подхватили эти сообщения, сообщив, что администрация Дональда Трампа считает правительство «Грузинской мечты» враждебным США, а также о скором введении антигрузинских санкций.

Надежный партнер США в регионе

В МИД Грузии не согласились с тем, что нынешние власти являются «антиамериканскими». По словам министра иностранных дел Маки Бочоришвили, дело обстоит не так и глава Госдепа вовсе не то имел в виду.

«У нас было и есть очень хорошее системное сотрудничество с США, и нет никаких оснований ставить это сотрудничество под вопрос. В последние 30 лет Грузия остается той страной, которая для США является в регионе надежным партнером», — прокомментировала глава грузинского МИД.

Бочоришвили считает, что пока США не определились со своей позицией в отношении Грузии и региона в целом.

«Выступление госсекретаря в Конгрессе касалось защиты американских национальных интересов, поэтому я не могу принять слова госсекретаря как заявление в отношении Грузии, это был ответ на вопрос конгрессмена», — пояснила она.

В правящей партии «Грузинская мечта» рассчитывали, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом подход США к Грузии изменится. Его воспринимали как политика, который руководствуется принципом реал-политик и будет вести внешнюю политику без идеологии. Помимо этого, в Тбилиси надеялись на сближение с новой американской администрацией на основе общих консервативных ценностей.

Однако, вновь придя к власти, Дональд Трамп не отменил решения предыдущей администрации о заморозке финансовой поддержки Грузии и приостановке стратегического партнерства. В Госдепе заявили, что «продолжат оценивать американский подход к Грузии для продвижения интересов США», особо отметив при этом, что «Вашингтон четко обозначил шаги, которые может предпринять грузинское правительство, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений по улучшению отношений с США».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ подчеркнул, что Грузия «готова к любому развитию событий». И, по его мнению, есть два сценария: первый, благоприятный для Тбилиси, при котором Дональд Трамп побеждает глубинное государство, и второй — отношения между США и Грузией будут развиваться так же, как при бывшем президенте США Джо Байдене.

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе сообщил, что его партия полностью поддерживает борьбу президента США Дональда Трампа с глубинным государством. Он также добавил, что Грузия готова возобновить отношения с Вашингтоном с чистого листа.

В середине марта посол США в Грузии Робин Данниган встретилась с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Они обсудили, что Тбилиси может сделать для улучшения отношений с США. Помимо этого также затронули перспективы сотрудничества в энергетике, экономике и других областях.

При этом в начале апреля президент США Дональд Трамп представил новую тарифную политику своей администрации, которая вводит базовый тариф в размере 10% для Грузии. По данным Белого дома, в Грузии также действует 10-процентный тариф на американскую продукцию.

Как ожидается, пошлины повлияют на цены на основные экспортные товары Грузии в США, включая ферросплавы и марганец.

В январе-феврале 2025 года США оставались основным торговым партнером Грузии по импорту — 478,3 млн долларов США. Однако экспорт Грузии в США составил всего 8,6 млн долларов США, что составляет лишь 1% от общего объема экспорта за тот же период.

Южный Кавказ пока не в приоритете

Основатель SIKHA foundation, грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в беседе с TRT на русском отметил, что госсекретарь США Марко Рубио дал лишь общий ответ на провокационный вопрос.

«Во-первых, Марко Рубио не говорил о том, что «Грузинская мечта» является антиамериканской, это попытка интерпретации. Конгрессмен Джо Уилсон, который является явным противником грузинской власти, задал вопрос Марко Рубио, он высказал свое мнение о том, что «Грузинская мечта» якобы является антиамериканской», — отметил эксперт.

Он добавил, что Марк Рубио, не указывая на власть, подчеркнул готовность американцев защищать свои интересы.

«Глава Госдепа отметил, что если какое-то правительство в той или иной стране является антиамериканским, то американцы будут действовать. И потом он добавил, что пока Госдепартамент и США рассматривают грузинский вопрос. Он ничего не говорил о том, что «Грузинская мечта» является антиамериканской и США будут вводить санкции против Грузии», — подчеркнул специалист.

Аналитик добавил, что некоторые оппозиционные информационные издания в стране исказили слова Марко Рубио.

«Они переврали их на свой лад. Это необходимо учитывать. Исходя из этого, тяжело сказать, что происходит. Мне понятно, что для Госдепартамента США Южный Кавказ и Грузия не являются приоритетом. Когда после нескольких месяцев пребывания у власти Марко Рубио говорит, что вопрос относительно Грузии находится на рассмотрении, это означает, что Грузия не в приоритете», — пояснил собеседник.

По его мнению, если бы Рубио считал «Грузинскую мечту» антиамериканской, он бы не стал говорить о том, что у США пока нет четкой позиции.

«Это нелогично. Улучшение отношений между Грузией и США возможно, потому что, по сути, правительство Дональда Трампа разделяет большую часть интересов «Грузинской мечты». Единственная возможная проблема — это то, что Грузия передала построение глубоководного порта Анаклия китайской компании, а Китай является оппонентом США», — резюмировал Сихарулидзе.