ПОЛИТИКА
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Хаменеи покинул «безопасное место»
Лидер Ирана появился на публике впервые с начала конфликта с Израилем
Хаменеи покинул «безопасное место»
/ Reuters
6 июля 2025 г.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за три недели предстал перед публикой, приняв участие в религиозной церемонии Ашура в Тегеране. Видео с мероприятия транслировало государственное телевидение.

По данным Reuters, ранее сообщалось, что Хаменеи находился в «безопасном месте» после начала массированных авиаударов Израиля, в ходе которых были убиты высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.

На кадрах видно, как десятки человек встречают Хаменеи в зале, где обычно проходят официальные мероприятия. Участники церемонии скандируют религиозные лозунги в честь Ашура — одного из главных шиитских праздников.

Во время 12-дневной войны, начавшейся 13 июня, Хаменеи не появлялся на публике, ограничиваясь заранее записанными обращениями. В одном из таких выступлений, показанном 26 июня, он заявил, что Иран не капитулирует перед давлением США и президента Дональда Трампа.

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