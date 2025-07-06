Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за три недели предстал перед публикой, приняв участие в религиозной церемонии Ашура в Тегеране. Видео с мероприятия транслировало государственное телевидение.

По данным Reuters, ранее сообщалось, что Хаменеи находился в «безопасном месте» после начала массированных авиаударов Израиля, в ходе которых были убиты высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.

На кадрах видно, как десятки человек встречают Хаменеи в зале, где обычно проходят официальные мероприятия. Участники церемонии скандируют религиозные лозунги в честь Ашура — одного из главных шиитских праздников.

Во время 12-дневной войны, начавшейся 13 июня, Хаменеи не появлялся на публике, ограничиваясь заранее записанными обращениями. В одном из таких выступлений, показанном 26 июня, он заявил, что Иран не капитулирует перед давлением США и президента Дональда Трампа.