Перестрелки на границе Армении и Азербайджана не прекращались с самого момента подписания перемирия в Бишкеке в далеком 1994 году. С каждой стороны постоянно гибли военные и гражданские. Серьезные военные действия случились лишь спустя два десятилетия. В ходе четырехдневной войны в апреле 2016 года, когда ВС Азербайджана пошли в лобовую атаку с применением артиллерии, танков, БПЛА и авиации. В результате удалось освободить 2000 гектаров территорий.

Последнее обострение, в июле с. г., хотя и уступает по своим масштабам событиям четырехлетней давности, но также привлекло широкое внимание в мире. Произошло оно не на карабахском направлении, а непосредственно на границе двух стран, на неоспариваемой территории — армянском селении Товуз и азербайджанском районе Товуз. Конфликт в этой зоне совсем не выгоден Азербайджану. Ведь удар по территории Армении рассматривается как агрессия против ОДКБ, где первую скрипку играет Россия. Зачем Баку нарываться на конфликт с Москвой? Но, как подобает суверенному государству, Азербайджан готов и защищает свою территорию всеми имеющимися средствами.

С другой стороны, для Еревана провокация именно на армяно-азербайджанской границе могла бы стать попыткой проверить реакцию России. Одно дело кровопролитие в Карабахе, которое Москва, не одобряя, как-то может уместить в логические рамки. Другое дело — конфликт на границе страны, входящий в военный альянс с Россией. По уставу ОДКБ, как и НАТО, в случае агрессии против одной из стран-членов, другие должны всячески ей помогать. К тому же в Гюмри находится 102-ая российская база.

Азербайджан, конечно, считает Армению вражеской страной, оккупирующей 20 процентов ее территории. Однако при всей ненависти надо быть очень недальновидным политиком, чтобы лезть на территорию, зная, что можно получить жесткую реакцию из Москвы.

Стычки на товузском направлении начались якобы с попытки азербайджанского УАЗа перейти на противоположную сторону. Разве так планируют и проводят так военную акцию? Нет, конечно. Можно вспомнить, как немцы входили в Польшу, осуществив провокацию с якобы нападением поляков на радиостанцию в Глайвице, и предположить, что Азербайджан отправил беззащитную машину в качестве наживки. Но тогда где мощный ответ и начало масштабной войны?

Из этого обстоятельства можно сделать вывод: Баку не на руку эта стычка, и к ней он не был готов. Однако не стоит исключать, что провокация в Товузе может развязать Азербайджану руки в Карабахе.

У Армении, учитывая непростые сейчас ее отношения с Кремлем, могли бы быть вполне рациональные расчеты зажечь фитиль на основной границе двух стран. Втянуть в конфликт Москву, проверить ее реакцию в случае возможной новой полномасштабной войны в Карабахе и укрепить расшатанные после бархатной революции отношения Еревана и Москвы. А в лучшем случае — остановить ожидаемую азербайджанскую атаку на Армению и так поставить точку в карабахском конфликте.

Судя по реакции ОДКБ и Кремля, Москва оказалась намного выше хитросплетений Армении, чтобы вестись на провокацию и однобоко осуждать Азербайджан. Владимир Путин после заседания Совбеза 17 июля призвал стороны к погашению конфликта и предложил посреднические услуги России.

Рассуждая о последних «телодвижениях», трудно также уйти от фундаментальных причин, создающих возможность для повторения событий 12 июля и столкновений апреля 2016 года. Нагорный Карабах и 7 районов вокруг него остаются под оккупацией. Четыре резолюции СБ ООН продолжают игнорироваться Ереваном на протяжении почти тридцати лет. 600 тысяч азербайджанцев изгнаны со своих территорий. Военные преступления в Карабахе, включая массовую резню детей, женщин и стариков в Ходжалы, остаются незамеченными мировым сообществом. Причастные к этому ответственные лица, включая бывшего премьера Сержа Саргсяна, не привлечены к ответственности. Переговорный процесс находится в трясине.

Минская группа ОБСЕ и ООН бессильны принудить Армению прекратить оккупацию хотя бы 5-7 районов. В такой ситуации в Баку все больше крепнет понимание, что дипломатия — не что иное, как оттягивание времени и консервирование статуса-кво.

Приход к власти Никола Пашинян а в Армении поначалу создал иллюзию того, что свежее лицо в армянском руководстве, бывший журналист и «политик с человеческим лицом» ускорит решение конфликта. Были попытки вести гуманитарную дипломатию. В прошлом году обменялись пленными и состоялись поездки журналистов из Баку в Ереван и обратно.

Однако его визит в Степанакерт и заявления о том, что «Арцах — Армения» окончательно убедили Алиева в том, что при новом премьере мирным путем проблему не решить.

Учитывая, что добровольно армяне ничего отдавать не будут, у конфликта есть два исхода. Первый - Россия как один из главных игроков в Закавказье принуждает Ереван к миру. Но Москва этого сделать не может, потому что Армения — член ЕАЭС и ОДКБ. Терять целую страну, где стоят ее военные базы, РФ не очень хочется. Второй путь —силовой. Через военные действия Баку а) напоминает миру, что статус-кво неприемлем и б) решает конкретные задачи по возврату своих территорий, кусочек за кусочком. Обострения в апреле 2016 года доказали, что нынешний министр обороны Азербайджана Заир Гасанов готов рисковать и предпринимать решительные шаги.

Сегодняшняя ситуация в мире располагает к тому, чтобы такие извечные конфликты, как армяно-азербайджанский, напоминали о себе. Мировая экономика из-за эпидемии COVID-19 переживает рецессию. Великие державы заняты собственными проблемами. В Америке не прекращаются протесты BLM. Брюссель, ругаясь с Германией, добивается выделения многомиллиардных сумм от ЕЦБ и стран-членов на погашение коронакризиса в Италии и Испании. Китай вступает в новую фазу торговой войны с Трампом. В России после принятия поправок и ареста Сергея Фургала, Ивана Сафронова и Николая Платошкина началась новая волна протестов, захлестнувших Хабаровски охватившая Петербург и Москву.

По большому счету, ЕС, США и Китаю нет дела до Закавказья. Россия реагирует постольку, поскольку это приграничный регион. Но даже реакция Москвы и ОДКБ звучит как-то вяло.

Экономический кризис ощущается и в Армении, и Азербайджане. Напомню, что «четырехдневная война» тоже прошла после резкого падения цен на нефть. В Баку растет общественное недовольство. И стычки с армянами служат своеобразной отдушиной. Таким образом, безработные и озлобленные азербайджанцы могут спустить весь свой гнев. В Армении позиции Пашиняна качнулись.И ему нужно гипертрофировать образ внешнего врага, чтобы укрепить свой рейтинг.

Что будет дальше, спрогнозировать невозможно. Но точно можно с уверенностью сказать, что, пока коренные причины (root causes) конфликта не решены, а дипломатические усилия не приносят никаких конкретных результатов, боевые действия возможны вновь и вновь. Баку будет выискивать удобный момент, чтобы вернуть потерянные в 90-х годах земли. А Ереван постарается максимально привлечь внимание Москвы, чтобы остановить Алиева и навечно заморозить этот конфликт.