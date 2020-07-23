ПОЛИТИКА
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Юноша из Башкортостана получил 5 лет за присоединение к ИГИЛ «ради шутки»
Подросток признан виновным во вступлении в террористическую организацию через соцсети и вовлечении в ее деятельность одноклассников. Защита намерена обжаловать приговор
Юноша из Башкортостана получил 5 лет за присоединение к ИГИЛ «ради шутки»
Юноша из Башкортостана получил 5 лет за присоединение к ИГИЛ «ради шутки» / Others
23 июля 2020 г.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 18-летнего Богдана Колодяжнова из города Межгорье в Башкортостане к пяти с половиной годам колонии общего режима, сообщает «Коммерсант».

Юноша признан виновным в участии в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ и вовлечении в нее одноклассников. Судья подтвердил позицию обвинения, что для присоединения к ИГИЛ школьнику было достаточно вступить в одну из групп социальной сети, а для «вербовки» сторонников - разослать соответствующую информацию своим одноклассникам.

Сам обвиняемый сказал, что он никогда не увлекался экстремистскими идеями и исламом, а в группу вступил «ради шутки» и чтобы завоевать авторитет среди одноклассников, которые считали его слишком нерешительным и слабовольным. Подросток заявил, что он сожалеет о содеянном.

Защита намерена обжаловать приговор, поскольку, по ее мнению, «в деле нет доказательств, что группа в социальной сети, в которую вступил Колодяжнов, была ячейкой террористической организации, а не группой подростков, играющих в нее».

В 2019 году, когда Колодяжнов учился в 11 классе, он вступил в группу под названием Furat. По запросу администратора сообщества он отправил свою фотографию и копию паспорта. В ответ он получил текст «присяги» на верность ИГИЛ. Подросток зачитал его на видео, а затем отправил нескольким своим одноклассникам. Спустя четыре дня он вышел из группы и заблокировал всех участников, включая администратора.

По словам матери подростка, к тому моменту один из одноклассников показал переписку инспектору по делам несовершеннолетних. Тот составил рапорт и отправил его в районный отдел ФСБ. В отношении школьника и его одноклассников возбудили уголовное дело. Богдану Колодяжному впоследствии было предъявлено обвинение в том, что он примкнул к террористической организации, дело одноклассников было выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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