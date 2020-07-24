Подведены итоги третьих за годы кровопролитного конфликта в Сирии выборов в парламент. Они вновь прошли в условиях минимальной явки и лишь на части территории страны. По официальным данным, в голосовании приняли участие 33,17% избирателей.

С 2011 года страну покинули миллионы жителей, а выборы единогласно бойкотируются оппозицией. Между тем, новый состав парламента вызвал удивление у экспертного сообщества.

Мандаты депутатов, в числе прочих, получили главы военизированных формирований «Шабиха», а также скандальный бизнесмен Хуссам Катержи, чья компания Qaterji Group активно сотрудничает с террористами РПК/ОНС и ИГИЛ (запрещен в Турции и РФ).

Еще в самом начале конфликта в Сирии режим Башара Асада активно использовал проиранские формирования «Шабиха» против мирных демонстрантов. Боевики этой группировки обвиняются в казнях без суда и следствия, массовых убийствах, незаконных задержаниях, пытках и похищении противников властей. Противоправные действия членов «Шабиха» зафиксированы в отчетах ООН.

По мнению умеренной сирийской оппозиции, избрание лидеров «Шабиха» в парламент является показателем усиления Ирана на политической арене страны.

Как пишет Интернет-портал Syria TV, депутатом от проиранских вооруженных формирований числится также главарь «Союза Сафира» из Алеппо Хуссейн Джума. В 2016 году он уже избирался в сирийский парламент в качестве «независимого» кандидата.

Еще один «законодатель» - Фадыл Варде, командир военизированных групп проиранских боевиков, контролирующих восток провинции Хама. Он в 2016 году также избирался в парламент, но уже от партии Башара Асада «Баас».

В числе попавших в парламент в третий раз подряд и Махир Кавурма, командующий проиранским формированием в районе Мыхарде на западе Хамы.

Депутатский мандат в этом году получил также Исам Сибахи, лидер вооруженной группы «Союз Баас». В нем состоят лица, причастные к кровавым преступлениям против мирного населения.

Парламентские выборы в Сирии проводились ранее дважды – в 2012 и 2016 годах.