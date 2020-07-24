РФ с 1 августа возобновит авиасообщение с Турцией. Об этом телеканалу «Россия-24» сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Первые рейсы будут осуществлены с 1 августа в аэропорты Стамбула и Анкары, а с 10 августа самолеты начнут летать в Анталью, Даламан и Бодрум. Ожидается, что рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова на-Дону.

Ассоциация туроператоров РФ уже сообщила об открытии агентами бронирования туров в Турцию.

По словам Голиковой, Россия возобновит также авиасообщение с Великобританией и Танзанией. «Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации», - отметила вице-премьер.

В 2019 году Турцию посетили около семи миллионов российских туристов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что международные рейсы, остановленные из-за эпидемии COVID-19, возобновятся 1 августа.