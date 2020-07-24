Международные правозащитные организации призывают мировые бренды прекратить сотрудничество с фабриками в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, которые используют принудительный труд уйгуров, содержащихся в «лагерях перевоспитания».

Как сообщает британское издание The Guardian, совместное заявление распространили Anti-Slavery International, Консорциум по правам трудящихся (WRC) и Уйгурский правозащитный проект. Они призвали мировые бренды, такие как Gap, C&A, Adidas, Muji, Tommy Hilfiger и Calvin Klein, приостановить сотрудничество с фабриками, которые незаконно используют труд уйгуров.

В обращении говорится, что политика властей КНР по принуждению к труду в «лагерях переобучения» является одним из самых грубых нарушений прав человека на почве этнической и религиозной принадлежности после Второй мировой войны.

Глава Anti-Slavery International Хлоя Крэнсон отметила, что использование принудительного труда достигло такого масштаба, что каждый пятый продукт текстильной промышленности в мире производится на фабриках в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Директор WRC Скотт Нова подтвердил, что вся продукция на фабриках в регионе производится за счет принудительного труда уйгуров.

По словам главы Уйгурского проекта по правам человека Омера Каната, мировые бренды, продолжая сотрудничество с предприятиями в СУАР, таким образом поддерживают политику китайских властей, нарушающих права уйгурского народа.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.