В Санкт-Петербурге в мае текущего года было зафиксировано 9 560 случаев внебольничной пневмонии, что в 9,9 раза больше, чем в мае 2019 года, cообщает Meduza со ссылкой на доклад управления Росстата по Петербургу и Ленинградской области.

В целом, с января по май в Северной столице выявили 20 537 внебольничных пневмоний, что в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период в 2019 году. Также за первые пять месяцев 2020 года в Петербурге, согласно официальной статистике, умерли 27 878 человек, что на 2 148 человек больше, чем за январь-май 2019 года.

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отметили, что внебольничная пневмония представляет собой основное осложнение коронавирусной инфекции, подтвердив, что рост числа пневмоний связан с пандемией COVID-19, пик которой в городе пришелся на конец мая - начало июня.

«Заметим, что не у всех пациентов с внебольничными пневмониями удавалось лабораторно подтвердить COVID-19. Многим диагноз устанавливался на основе характерной клинической картины и данных КТ», - заявили представители ведомства.

С начала пандемии в городе, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, было зафиксировано 30 100 заразившихся коронавирусом, из них 22 714 выздоровели, 1881 умерли.

В июне 2020 года в Петербурге скончались 7106 человек, что стало рекордным показателем смертности в этом месяце за 10 лет.