ПОЛИТИКА
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Пакистан показывает силу
Пакистан провел испытание баллистической ракеты на фоне резкого обострения отношений с Индией
Пакистан показывает силу
Пакистанские военнослужащие стоят рядом с баллистической ракетой класса «земля-земля» / Reuters
3 мая 2025 г.

Пакистанская армия сообщила об успешном испытании баллистической ракеты класса «земля-земля» под названием «Абдали».

Ракета обладает дальностью полета до 450 км. Она оснащена модернизированной навигационной системой и предназначена для повышения боеготовности армии. Отмечается, что ракета отличается высокой маневренностью.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф поздравили инженеров и ученых с успешным запуском.

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад располагает достоверной информацией о возможных действиях Индии в ближайшие 24–36 часов.

Обострение началось после атаки в Пахалгаме. 22 апреля в индийском штате Джамму и Кашмир неизвестные открыли огонь по туристам. Погибли 26 человек, еще несколько получили ранения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Нью-Дели. По прибытии он провел экстренное совещание по безопасности с участием высокопоставленных чиновников.

Индия обвинила в атаке выходцев Пакистан. Власти приостановили действие «Договора по водам Инда», выслали пакистанских советников и прекратили выдачу виз гражданам Пакистана. Все ранее выданные визы аннулированы.

Пакистан отверг обвинения и в ответ сократил численность индийской дипломатической миссии в Исламабаде.

Исламабад приостановил действие всех виз, выданных гражданам Индии. Также Пакистан закрыл воздушное пространство и прекратил торговлю с Индией.

Кроме того, власти Пакистана заявили, что будут рассматривать любое вмешательство в течение рек, не соответствующее «Договору по водам Инда», как акт войны. Власти также допустили возможность приостановки действия Симлского соглашения, подписанного после конфликта 1971 года. Этот документ регулирует прохождение Линии контроля между Индией и Пакистаном.

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