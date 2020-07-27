Турция заявила, что будет продолжать выступать за сохранение территориальной целостности Украины.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Хами Аксой письменно прокомментировал достигнутый накануне консенсус относительно прекращения огня на востоке Украины.

Он подчеркнул, что Анкара с удовлетворением восприняла достигнутую Трехсторонней контактной группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договоренность о принятии дополнительных усиленных мер и соблюдении с 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, добавив, что ожидает от всех заинтересованных сторон действий, соответствующих этому соглашению.

«Турция будет продолжать поддерживать усилия по достижению мира при условии сохранения территориальной целостности Украины и соблюдения Минских соглашений», - отметил пресс-секретарь.

В заявлении Офиса президента Украины было отмечено, что после заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского кризиса стороны договорились о полном прекращении огня в соответствии с Минским соглашением. Режим вступил в силу 27 июля с. г.

Столкновения между пророссийскими сепаратистами и силами ВС Украины продолжаются на востоке страны с 2014 года. Киев обвиняет Москву в оккупации ряда районов Донецкой и Луганской областей. РФ свою вовлеченность в конфликт в качестве одной из его сторон отрицает.