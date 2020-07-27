Стычки между армянами и азербайджанцами в Москве, спровоцированные очередным обострением в отношениях Еревана и Баку, прекратились. Ситуацию усилиями властей и лидеров двух диаспор удалось стабилизировать.

Массовые драки между представителями армянской и азербайджанской общин столицы начались ночью 24 июня,передает Meduza. Выходцы из двух стран подрались в районе Марьино.Стычки также произошли в районе у метро «Братиславская» и на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля.По неофициальным данным, есть как минимум один пострадавший с ножевым ранением. Несколько человек с обеих сторон госпитализированы.

Сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноянсказал РБК, что утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили, что их машины повреждены. Кроме того, по его словам, минимум пятеро армян подверглись нападениям. В свою очередь, представители азербайджанской диаспоры заявили о налете на ресторан «1001 ночь». Вооруженные битами хулиганы уничтожали инвентарь заведения.

Днем 24 июля конфликты продолжились. В районе Саларьево группа азербайджанцев разгромила принадлежащий армянам магазин стройматериалов. Стычки также произошли в ресторане «Армянский дом» у метро Саларьево, где по данным Baza, разбили стекла и избили администратора.

В то же время, как пишет Baza, семеро мужчин в масках разнесли азербайджанский ресторан «Бакинский дворик» на Мосфильмовской улице, а также напали на принадлежащую азербайджанцам автомойку в том же здании.

В результате конфликтов были задержаны более 30 человек и возбуждены уголовные дела о разбое и хулиганстве.

Союз армян России позже сообщил о встрече с руководством московских управлений ФСБ и МВД из-за конфликта с азербайджанцами. Как говорится на сайте организации, силовики пообещали, что все причастные к стычкам, «будут очень жестко наказаны», отметив, что вопрос находится «на личном контроле руководства страны». Они также заверили, что власти предпримут меры «для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из России».

Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов, в свою очередь, указал, что пострадали более 30 азербайджанцев, и призвал армянскую сторону объяснить своей молодежи, «что нельзя вдесятером нападать на одного».

Со своей стороны, к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом прекратить беспорядки в Москве обратился совладелец страховой группы РЕСО, миллиардер Сергей Саркисов. Он отметил, что ему стыдно за тех, «кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности». Кроме того, по словам Саркисова, его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен также добавил, что «каждой национальности есть кем гордиться и есть те, за кого стыдно», отметив при этом, что представители двух народов «приехали в эту страну с миром, с добрыми намерениями, с целью созидания, а не разрушения».