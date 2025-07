Наверняка, дорогой читатель, вам на глаза попадались громкие заголовки новостей типа: «Минобороны РФ объявило о готовности препарата против коронавируса!», «Британские медики совершили прорыв в терапии COVID-19!», «Ученые из Австралии создали лекарство, подавляющее коронавирус за 2 дня» и т. д.

Но пандемия почему-то продолжается. Более того, в некоторых странах идет вторая волна заболеваемости. В чем подвох?

Не чашкою Петри единой

Парадокс многих открытий заключается в том, что эффект препаратов, наблюдаемый in vitro («в пробирке», т. е. в лабораторных условиях) существенно отличается от эффекта на живом организме (in vivo). Ибо не всегда в лаборатории удается смоделировать полную картину взаимодействия препарат-организм.

Как известно, есть 3 основных этапа исследования лекарственного средства:

- Изучение эффектов препарата «в пробирке»

- Изучение эффектов на животных

- Испытания на людях

К сожалению, не всегда эффект в условиях in vitro такой же, как in vivo. И даже in vivo отличается – в организме животных или в организме человека. Однако многие недобросовестные исследователи торопятся с выводами и делают «сенсационные заявления» уже на первых этапах испытаний препарата.

Ярчайшим примером последствий таких заявлений является «талидомическая катастрофа».

В 1954 году немецкая фармацевтическая компания Chemie Grünenthal разработала противосудорожный препарат талидомид. Исследования на животных показали, что противосудорожных свойств у него нет, однако отмечена большая безопасность применения, т.к. передозировка была безвредной.

Компания разослала образцы препарата врачам, и те отмечали успокаивающее и мягкое снотворное действие. Препарат был зарегистрирован, несмотря на отсутствие испытаний на людях. Основной акцент делался на его высокой безопасности.

Затем было выдвинуто предположение, что талидомид – прекрасное средство для беременных, устраняющее тошноту и бессонницу. Соответствующих исследований еще не было, но продажи уже взлетели, препарат был одобрен множеством практикующих врачей. Это был абсолютный триумф талидомида.

Однако в 1961 году врачи заговорили о резко возросшем числе периферических невритов у взрослых и врожденных пороков развития у детей. Немецкий врач-педиатр Ганс-Рудольф Видеманн обратил внимание общественности на эту проблему, охарактеризовав ее как эпидемию. Один за другим профессора стали говорить о связи талидомида и уродствах плода.

Как выяснилось, препарат обладал тератогенным действием и был особенно агрессивен на ранних сроках беременности. Всего, по различным оценкам, в результате приема талидомида порядка 40 000 человек получили периферический неврит, от 8000 до 12 000 новорожденных появились на свет с физическими уродствами.

Именно по этой причине необходимо, чтобы тот или иной «сенсационный» препарат прошел все требуемые этапы исследований и контроля. Лишь после этого можно будет делать выводы о его эффективности и безопасности.

Терапия COVID-19: надежды и разочарования

Итак, перейдем непосредственно к препаратам против коронавируса. Для удобства разделим их на группы:

- Препараты с недоказанной эффективностью («фуфломицины»)

- Запрещенные препараты

- Сомнительные препараты

- «Терапия надежды»Препараты с недоказанной эффективностью («фуфломицины»)

Прежде всего, тут надо назватьУмифеновир(«Арбидол», «Арпетолид», «Арпефлю», «ОРВИтол НП», «Арпетол» и «Иммустат»). Он рекламировался как эффективный противовирусный препарат даже против SARS-CoV-2. Кроме того, всплывали новости, что, якобы, Китай официально признал «Арбидол» эффективным в лечении коронавируса. Однако это миф. На деле «Арбидол» является препаратом с доказанной неэффективностью. В ходе проверки онпоказал свою неэффективностьпротив COVID-19 вместе с «Лопинавиром»и «Ритонавиром».

Другие бесполезные лекарства от коронавирусной инфекции:

- «Кагоцел» (мало того, что это препарат из «расстрельного списка», так он еще и репротоксичен – приводит к бесплодию)

- Анаферон

- Генферон

- Амиксин

- Ингавирин

- Триазавирин

- Белладонна

- Гуна-Флу

- Ремантадин

- Хелидониум

- Виферон

- Эргоферон и др. препараты из расстрельного списка.

Запрещенные препараты

Гидроксихлорохин/хлорохин («Плаквенил», «Иммард») – средства против малярии и некоторых аутоиммунных заболеваний. Изначально имелось некачественное исследование, предполагавшее эффективность этих препаратов против коронавируса. Оно получило широкую огласку, о нем упоминал и Дональд Трамп. Эти вещества буквально сметались с полок аптек, что привело к массовому отравлению хлорохином даже со смертельным исходом.

Недавние же исследования в Бразилии расставили все точки над i. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 15 июня 2020 отозвало разрешение на экстренное использование хлорохина и гидроксихлорохина. Увы, несмотря на запреты и скандалы, во многих странах, в т. ч. в РФ, продолжается применение этих средств.

Мефлохин - подавляет репликацию вируса на клеточных культурах, но не эффективен в лечении коронавирусной инфекции. Производным мефлохина является гидроксихлорохин, о котором сказано ранее. Самолечение данным препаратом может быть опасно.

Фавипиравир («Фавилавир», «Авиган», «Авифавир», «Фавипира») – тот самый препарат, на который возлагали большие надежды турецкие и российские ученые. Предполагалось, что он улучшает состояние легких при COVID-19.

Исследование на эффективность и безопасность начато в апреле 2020 года и закончится только к 31 декабрю 2020 года. Без завершенного исследования на людях препарат нельзя регистрировать. Однако еще 29 мая его зарегистрировали на территории России. Препарат уже сейчас выпускают в повышенных объемах поставляют в клиники РФ и даже заявляют об итогах испытаний. Однако, если копать глубже, то взору представляется совершенно неоднозначная картина.

Оказывается, про фавипиравир говорили японцы еще в 2014 г. Предназначался он для борьбы вовсе не с коронавирусом, а с гриппом. Препарат назывался «Авиган» и срок патента на него истек в прошлом году. Более того, с марта по май 2020 г японцы проводили новое исследование фавипиравира и сделали 2 важных вывода:

1. Результаты исследований не достигли статистической значимости. Т.е. пользы особой от него и не было. 2.Тератогенное действие, как у талидомида. Ранее мы уже упоминали о талидомидной катастрофе - здесь точно такой же побочный эффект, вызывающий уродства плода. Об этом эффекте японские ученые предупреждали еще в феврале.

Печально, однако, что эти данные были проигнорированы отечественной фармкомпанией «ХимРар», выпускающей фавипиравир. Вот, как прокомментировал ситуацию известный профессор, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов:

«...Начальник из «ХимРара» указал на то, что эти результаты японцев предварительные. Как будто те результаты, которыми кормит россиян «ХимРар» и на основании которых их препарат уже разрешен на Руси, являются не предварительными. Разница: японцы провели РКИ (рандомизированное контролируемое испытание) и еще не опубликовали результаты. «ХимРар» еще и не провел своего испытания. Когда «ХимРар» опубликует результаты своего исследования, и они будут положительными, ну кто же поверит? В истории СССР и России не было еще прецедента, чтобы производитель опубликовал негативную информацию о своем разрешенном к применению препарате... Поэтому у нас по-прежнему не остается иных надежд, кроме как на мировую науку».

Согласно личному мнению профессора, с препаратом фавипиравир мы можем оказаться в следующем положении: «Я склонен думать, что мы в итоге 2020 г. окажемся в положении, как с гомеопатией Эпштейна: цивилизованный мир будет знать, что это г..., а россияне будут это г... принимать. Было бы оно безвредно, как шарики Эпштейна... А оно ведь токсично...».

Сомнительные препараты

Ивермектин-подавляет коронавирус всего за 48 часов. Но на клеточных культурах, а не у человека! Многие препараты, действующие на животных, не проявляют сходного эффекта у человека, не говоря уже о клеточных культурах.

Камостат-не проверялся на человеке, а только на мышах, и не на не SARS-СoV-2, а на вирусе 2002 года SARS-СoV. У мышей, зараженных SARS-СoV, снижал смертность. Эффективность для человека в условиях нового штамма неизвестна.

Фамотидин- лекарство от язвенной болезни, якобы показавшее эффективность против COVID-19. Но исследование было проведено всего на 10 людях методом телефонного интервью, расспрашивающем о субъективном самочувствии!

Другое исследование выполнено на малой выборке пациентов (87 человек) и показывает снижение летальности исходов аж на 57%. Делать преждевременные выводы на основании столь малого количества данных пока рано.

Ремдесивир- кандидат №1 на роль действующего лекарства от SARS-СoV-2, поначалу даже подтвердил свой эффект в испытаниях, но…Надежду на этот препарат опроверг в своей разоблачительной статье Питер Гётше, эпидемиолог, пропагандист доказательной медицины, борец с коррупцией в западном здравоохранении. Суть материала: нет доказательств, что ремдесивир имеет ценность для лечения коронавирусной инфекции, зато мы видим, что производитель препарата компания Gilead имеет большие финансовые аппетиты.

Гелиокс- смесь кислорода и гелия, которую нахваливал президенту РФ Владимиру Путину академик Александр Чучалин. Однако сторонник доказательной медицины Василий Власов отнесся к этой идее иначе: «Появление в технологии нагревания газовой смеси — это новация, которая апеллирует преимущественно к скрепному характеру курной избы и русской бани. Некое высушивание легких с помощью горячей газовой смеси можно себе технологически представить, но это, вероятно, будет очень травматичная процедура».

Профессор подчеркивает особенность подхода международных проектов к клиническим испытания: «Для ситуации с применением гелиокса важна особенность кокрейновских обзоров: они синтезируют прямые экспериментальные доказательства «работает — не работает», а не соображения о том, что может «работать» потому, что у гелия текучесть выше». И делает вывод: «В то время, когда эффективных лекарств для лечения этой инфекции не существует, у всякого «Арбидола», «Эргоферона» и гелиокса появляется шанс…».

Тоцилизумаб (Актемра)-препарат от ревматоидного артрита, не доказал эффективности в лечении пневмонии, вызванной SARS-СoV-2. Причем здесь ревматоидный артрит и пневмония? – спросите вы. А все дело в маленьком исследовании в Китае, котороепоказало его эффективность. Однако выборка пациентов была слишком мала, а контрольной группы не было совсем, поэтому к этому опыту всерьез не стоит относиться.

Несмотря на это, он послужил толчком для начала испытаний препарата в Италии. К сожалению, Итальянское агентство лекарственных средств (AIFA) досрочно прекратило исследования из-за неэфффективности. Однако производитель препарата, фармкомпания Roche, намерен продолжить собственные испытания. Что ж, поживем-увидим.

«Терапия надежды»

Дексаметазон-стероидное вещество, подавляет чрезмерный иммунный ответ. Эффективность препарата, похоже, доказана.

В слепом рандомизированном исследовании, проведенном в Оксфорде, приняло участие более 11500 больных. Оно было частью самого большого на сегодняшний день проекта по изучению препаратов в терапии COVID-19 под названием RECOVERY. Лечение дексаметазоном понижало смертность у трети пациентов на ИВЛ и у 1/5 пациентов, получавших оксигенотерапию.

Однако на тех, кто не нуждался в ИВЛ или оксигенотерапии, стероид не оказал никакого положительного воздействия. Также в статье нет информации о частоте или серьезности побочных эффектов применения дексаметазона, но из предыдущих исследований следует, что десятидневный курс может повысить риск развития других инфекций.

Несмотря на то, что исследование еще не прошло проверку научным сообществом, сразу после объявления его результатов Национальная служба здравоохранения Британии (National Health Service) внесла дексаметазон в переченьпрепаратов стандартного лечения пациентов с COVID-19.

Иммунотерапия. Антитела

У людей, перенесших COVID-19, в крови появляются естественные защитные факторы против болезни (антитела). Антитела находят в той части крови, которую называют плазмой. Переливание больным плазмы с антителами от выздоровевших пациентов имеет положительные последствия: исследование с выборкой в 20 тысяч пациентов показало эффективность применения реконвалесцентной плазмы и снижение летальных исходов у пациентов.

Моноклональные антитела - искусственное создание антител к коронавирусу. Данный метод оценивается как самый перспективный в лечении инфекции COVID-19. Искусственная разработка антител может занять меньше времени, чем разработка вакцины. Поиском антител занимаются многие исследовательские группы.Если вы переболели COVID-19, то вы можете сдать плазму крови с антителами к коронавирусу и тем самым помочь другим людям.

Выводы

Медицинская наука не стоит на месте, исследования продолжаются. То, что вчера считалось эффективным, сегодня вычеркивается из рекомендаций. Даже за время написания этой статьи происходили те или иные изменения в результатах испытаний. Сначала относишь препарат в «терапию надежды», а через пару дней результаты новых исследований опровергают все ожидания и средство переходит в «сомнительные». Наверняка даже после опубликования статьи статус тех или иных препаратов изменится. Такова наука.

Уроки прошлого научили нас и тому, что не все золото, что блестит. Не все то, что казалось благом на 1-ом и 2-ом этапах испытания, даст такой же эффект на 3-ем этапе и будет благом для людей. Никогда не стоит торопиться принимать на веру все, что вам преподносят СМИ и даже известные профессора. Сто раз проверь, один раз поверь – таков должен быть подход в нынешних реалиях.