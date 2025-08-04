Торговое соглашение Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом вызвало политическую бурю в Европе. Критики обвиняют главу Еврокомиссии в том, что она пожертвовала экономическими интересами ради сохранения близких отношений с Вашингтоном.

Как утверждает газета The Times, фон дер Ляйен пошла на сделку ради того, чтобы сохранить американские войска в Европе.

Глава Еврокомиссии якобы оказалась перед жестким выбором: принять невыгодную сделку или рискнуть тем, что Трамп подорвет военную защиту Европы в рамках НАТО.

Как пишет газета, президент США якобы предупредил фон дер Ляйен, что может сократить численность американских войск в Европе, которых сейчас около 100 тыс.

Впрочем, никаких признаков того, что Трамп реально готовился полностью вывести войска США из Европы, не было. Politico ранее сообщало, что Вашингтон якобы хочет сократить контингент на 30 тыс. военнослужащих, однако речь не шла о полном уходе и тем более о сокращении вооружений.

Старший научный сотрудник брюссельского центра Bruegel Якоб Киркегор назвал соглашение «ужасным для Европы», но добавил, что «ответственный лидер не может позволить себе оттолкнуть доминирующую военную силу НАТО».

Торговая сделка ЕС и США была заключена во время встречи в гольф-клубе Трампа в Шотландии: ЕС согласился на 15% пошлины на большинство своих экспортных товаров в США — выше, чем 10% для Великобритании.