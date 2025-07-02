ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильская армия убила главврача Индонезийской больницы и его семью
Марван ас-Султан — один из ключевых источников СМИ о ситуации в северной Газе — погиб вместе с женой и детьми в результате удара по жилому дому. За сутки жертвами израильских атак стали не менее 43 палестинцев
Израильская армия убила главврача Индонезийской больницы и его семью
/ Public domain
2 июля 2025 г.

В результате израильского авиаудара по жилому дому на юго-западе Газы погиб Марван ас-Султан, директор Индонезийской больницы, сообщает «Аль-Джазира». Вместе с ним были убиты его жена и дети. Ас-Султан регулярно информировал международные организации о гуманитарной ситуации в северной части эксклава и ранее обращался с призывами обеспечить безопасность медперсонала, особенно во время обстрелов самой больницы.

Согласно данным местных госпиталей, число палестинцев, убитых с начала суток, достигло 43 человек. За последние пять недель в Газе погибли почти 600 человек, из них около 250 — только за последние двое суток.

Ситуация на земле остается крайне напряженной. Корреспондент «Аль-Джазиры» Тарек Абу Аззум, находящийся в Дейр-эль-Балахе, передает о массированном расширении сухопутных операций в приграничных районах: Джабалии, Бейт-Лахии, Бейт-Хануне и восточной части Газы. В небе постоянно слышен гул беспилотников.

Кроме того, из района Зейтун сообщают о серии ударов по жилым домам. Один из них был полностью разрушен, пострадавшие доставлены в больницу аль-Ахли. Признаков скорого прекращения атак по густонаселенным районам пока нет.

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