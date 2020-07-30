В соответствии с закрепленными нормами своей Конституции Россия является федеративным государством. Причем очень даже особой федерацией.

Российское государство весьма сложное федеративное образование, которое включает в себя 22 республики, девять краев, 46 областей, четыре автономных округа, одну автономную область, три города федерального значения. Специально подчеркивая федеративный характер государства, высокопоставленные московские чиновники часто делают акцент на то, что даже официальные названия «Россия» и «Российская Федерация» в юридическом плане совершенно идентичны.

Принцип федерализма закреплен в нескольких статьях Конституции (1, 5, 11), а также в специальной третьей главе Основного закона — «Федеративное устройство», где и прописаны четыре существенных признака российского федеративного государства.

Прежде всего, речь идет о наличии двух форм государственной власти:федеральной власти, т. е. власти всего федеративного государства в целом, и региональной власти, т. е. власти субъектов РФ, составляющих в своей совокупности Российскую Федерацию.

Далее, это разделение государственной власти между Российской Федерацией и ее субъектами как разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов.

Следующий особый признак - единство государственной власти и целостность федеративного государства.

Наконец, это равноправие субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.

Формально по букве закона все субъекты обладают одинаковыми правами и обязанностями в своих взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. В то же время исторически так сложилось, что в российской конституционной модели есть нормативные положения, устанавливающие особый правовой статус республик, имеющих ряд правомочий, не свойственных другим субъектам РФ. И часто, особенно в кризисные периоды, проблема некоего неравноправия субъектов Российской Федерации становится темой достаточно ожесточенных внутриполитических баталий в стране.

Речь идет о том, что республики, в отличие от других субъектов РФ, определены российской Конституцией как государства. Если области, края и другие субъекты РФ имеют свои уставы, то республики обладают конституциями.

Если устав субъекта РФ принимается законодательным органом соответствующего субъекта, то для республик такого ограничения не установлено, в связи с чем конституция может быть принята на референдуме населением данной республики. Наконец, республики вправе устанавливать свои государственные языки, наряду с государственным языком Российской Федерации, в то время как другие субъекты РФ такими полномочиями не обладают.

Главная проблема российского федерализма, имеющая стратегический и долгосрочный характер, заключается в огромной неравномерности социально-экономического развития субъектов РФ. Из всех 85 субъектов Федерации только 14 не получали в 2019 году дотаций из федерального Министерства финансов. Все остальные 71 регион являются дотационными. Причем во многих случаях такая дотационность достигает по-настоящему огромных масштабов. Например, практически все северокавказские республики получают трансферты из Москвы, покрывающие до 75 процентов своих республиканских бюджетов.

Более того, социально-экономическая зависимость многих субъектов Российской Федерации от дотаций из федерального Центра, несмотря ни на какие меры, постепенно возрастает. В этой связи вспоминается такой примечательный и жизненный случай. Незадолго до смерти великого и замечательного не только по дагестанским, но и общероссийским меркам, писателя и поэта Расула Гамзатова на одной из московских пирушек его спросили: может ли так случиться, что Дагестан выйдет из состава России?

Гамзатов подумал немного, приходя в себя, и потом четко, во всеуслышание, ответил: «Дагестан в Россию добровольно не входил! И Дагестан из России добровольно не выйдет».

Значительную часть списка этих 14 регионов-доноров составляют субъекты, богатые своими недрами, где сосредоточены основные нефтегазовые месторождения. Тот же микроскопический по населению Ненецкий автономный округ часто называют «Снежным Катаром», поскольку по валовому продукту на душу населения он вполне сравним с богатейшим ближневосточным эмиратом и также большую часть его экономики занимает добыча природного газа. К этой же категории относятся Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская и Сахалинская области.

Среди успешных в социально-экономическом развитии российских регионов особо выделяется Республика Татарстан, которая известна в настоящее время не столько добычей углеводородов, а своим лидерством в общероссийском масштабе во многих других сферах. Именно здесь сосредоточены крупные высоко технологические машиностроительные предприятия, хорошо развит аграрный сектор, построен целый город Иннополис для развития новых технологий. Темпы роста региональной экономики Татарстана много лет подряд являются одними из самых высоких в стране.

Совершенно не случайно, в последние годы Казань неофициально называют «Третьей столицей России». Что характерно, Татарстан объективно становится центром социально-экономического притяжения креативно мыслящих людей не только из соседних регионов – Ульяновской области, Республики Чувашия и других, но и со всей России.

Основными соперниками Татарстана по части промышленно-технологического потенциала в стране можно назвать Свердловскую и Самарскую области, которые также входят в число регионов-доноров. Екатеринбург, как и Казань, становится одним из центров притяжения активных людей со всей страны. При этом продолжают развиваться и традиционные для региона отрасли – металлургия и горнодобывающая промышленность. Самарская область удерживает лидирующие позиции по выпуску автомобилей и другой продукции машиностроения, в нефтепереработке и химической промышленности.

Естественно, в списке нынешних регионов-доноров Российской Федерации значатся Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область, поскольку эти регионы славятся высоким уровнем социально-экономического развития и просто уровнем жизни. Дальнейшее развитие крупных городов происходит не только за счет сферы услуг, но и реализации крупнейших общенациональных проектов.

Республика Коми может считаться отличным примером гармоничного развития и диверсификации бывших моногородов, ведь практически все населенные пункты на Севере были основаны на месторождениях различных полезных ископаемых. Калужская область, в свою очередь, реализует свой промышленный потенциал и хорошо привлекает инвесторов со всего мира – именно здесь именитые зарубежные бренды производят бытовую технику, электронику и даже автомобильные двигатели, в том числе и для поставок на импорт, а также развивают химические производства и фармакологию.

Не будет никакого преувеличения сказать, что иXXI веке Россия по-прежнему остается во многом парадоксальной страной. С точки зрения истории, культуры, идеологии, общественной психологии и доминирующих политических ценностей ХХ века страна является федеративным государством, пусть даже во многом такой федерализм носит формальный характер. Но в контексте экономических реалий, и прежде всего требований обеспечения экономической безопасности, Россия, безусловно, унитарное государство, причем жестко унитарное.

Более того, в условиях перспектив резкого ухудшения глобальных экономических рынков и спада цен на углеводородные ископаемые жесткие противоречия между формальным федерализмом России и унитарным характером ее государственной власти могут существенно обостриться. В случае очень возможной «великой глобальной депрессии» в ближайшие 5-7 лет унитарный характер российского государства с его авторитарными традициями резко усилится. Уже в настоящее время несколько десятков субъектов Российской Федерации испытывают растущие трудности, нуждаясь в поддержке Центра, а в случае ухудшения экономической ситуации – вопрос обеспечения трансферной поддержкой обострится.

Если же социально-экономический потенциал власти для этого окажется недостаточным, то вполне может вновь проявиться синдром начала 90-х годов, когда на политическую поверхность начали всплывать лозунги об «Уральской республике», «Дальневосточной республике», проявились и стали реализовываться различные сценарии регионального сепаратизма со всеми отсюда вытекающими последствиями.