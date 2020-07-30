Мусульмане в России выразили соболезнования родным и близким известного египетского врача Мухаммада Мишали, которого в народе прозвали «доктором нищих», сообщает IslamNews.

Заместитель председателя Всероссийского межнационального союза молодежи Азамат Минцаев рассказал на своей странице в Facebook, что доктор посвятил 50 лет жизни больным, которые не могли позволить себе обследование в клинике. Чаще всего Мишали лечил людей бесплатно, а если и взимал плату, то только символическую - около 10 фунтов (60 рублей). При этом он даже покупал им необходимые лекарства.

Доктор Мишали окончил медицинский колледж Каср Аль-Айн, после чего некоторое время работал в одной из государственных клиник. Поворотным моментом в его жизни стала встреча с многодетной матерью, которая не могла приобрести инсулин для своего больного ребенка. Тогда Мишали поставил перед собой цель оказывать медицинскую помощь обездоленным.

«Мухаммад более 50 лет принимал пациентов в бедном районе города Танта. Работал по 12 часов в день - с 9 до 21. У доктора не было автомобиля, и до клиники он добирался пешком, несмотря на свой почтенный возраст. Мухаммаду было больше 80 лет. Его жена и трое детей жили с комфортом, но сам доктор Мешали отказался от роскоши - у него не было даже мобильного телефона», – отметил Минцаев.

Несколько лет назад в одной из телепередач в ОАЭ был показан сюжет, посвященный доктору Мишали. В это же время была организована акция по сбору средств в его поддержку. Одно из самых крупных пожертвований внес топ-менеджер компании Gulf, который подарил доктору около 20 тысяч долларов и автомобиль. Через год меценат приехал в Египет и узнал, что Мишали раздал эти деньги нуждающимся и продал подаренную машину, чтобы на вырученную сумму приобрести медицинское оборудование.

Одно из саудовских изданий позже сообщило, что от преподнесенных другими меценатами миллионов «доктор Мишали» отказался, попросив передать их на нужды детей-сирот. Единственное, что он согласился принять в дар - медицинский диагностический прибор стетоскоп.