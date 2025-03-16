ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган побеседовал с Трампом
Президенты Турции и США обсудили укрепление союзных отношений, войну в Украине и новую Сирию
Президент Эрдоган побеседовал с Трампом
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16 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Управлении коммуникаций. В ходе беседы лидеры обсудили турецко-американские двусторонние отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что Турция и США, как союзники, в новом периоде отношений будут развивать сотрудничество в духе солидарности, с ориентацией на конкретные результаты и честный диалог.

Затрагивая российско-украинскую войну, турецкий лидер поддержал инициативы Трампа по прекращению боевых действий, подчеркнув, что Анкара с самого начала выступает за справедливый и долгосрочный мир и продолжит прилагать усилия для его достижения.

Среди других тем — ситуация в Сирии. Президент Эрдоган отметил важность совместной работы по снятию санкций с Дамаска, что, по его мнению, поспособствует нормализации ситуации, укреплению новых институтов и возвращению беженцев на родину.

Турецкий лидер затронул также вопросы борьбы с терроризмом, подчеркнув, что Анкара ожидает от Вашингтона шагов, учитывающих интересы Турции. Он указал на необходимость отмены санкций по CAATSA, завершения процесса поставок F-16 и возвращения Турции в программу F-35 для дальнейшего развития сотрудничества в оборонной сфере.

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