Американские и южнокорейские войска провели четырехдневные совместные учения по штурму разветвленной сети подземных бункеров Северной Кореи.

Четырехдневные маневры прошли на полигоне в Паджу, в 30 км к северу от Сеула. Эти тренировки являются частью ежегодных учений Freedom Shield и направлены на повышение боеготовности союзников перед возможными угрозами со стороны КНДР. В учениях задействованы около 500 военнослужащих.

Особое внимание в учениях уделяется новейшим технологиям: задействованы южнокорейские беспилотники Swede, четвероногие дроны, напоминающие роботических собак, американские мини-дроны Black Hornet Nano и роботы Talon для обнаружения и нейтрализации взрывных устройств.

На заключительном этапе учений были отработаны обнаружение и нейтрализация угроз в условиях поражения объектов с наличием химических, биологических и радиоактивных агентов.

Пхеньян традиционно расценивает подобные маневры как подготовку к вторжению, в то время как Сеул и Вашингтон настаивают на их оборонительном характере.