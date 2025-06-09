Французские власти обратились к Израилю с требованием вернуть шестерых граждан Франции, задержанных на борту судна Madleen, которое направлялось в сектор Газа с гуманитарной помощью. Об этом сообщили МИД Франции и администрация президента Эммануэля Макрона.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Париж поддерживает контакт с израильскими властями и требует предоставить задержанным французам консульскую защиту. Елисейский дворец заявил, что Макрон «настоятельно призывает» Израиль разрешить немедленное возвращение французских граждан.

В то же время в заявлении напомнили, что участники миссии были заранее предупреждены: правительство Франции не поддерживает их участие в этой акции.

Судно Madleen вышло из итальянского порта Катания 1 июня в рамках гражданской инициативы «Флотилия свободы». Цель миссии — попытка прорвать израильскую блокаду и доставить в Газу гуманитарную помощь. На борту находились добровольцы из разных стран, включая Францию, Германию, Турцию, Бразилию, Испанию, Нидерланды и Швецию. Среди них — депутат Европарламента Рима Хассан и климатическая активистка Грета Тунберг. Все участники заявили о мирном характере своей миссии.

Миссия проходила на фоне тяжелейшего гуманитарного кризиса в Газе, где с октября прошлого года продолжаются массированные удары со стороны израильской армии. Израильские силы атакуют не только жилые кварталы, но и школы, больницы и лагеря для вынужденно перемещенных лиц.

Из-за блокады, ограничивающей поставки продовольствия и медикаментов, около 2,3 млн жителей Газы оказались в условиях гуманитарной катастрофы. Международные организации и палестинские власти обвиняют Израиль в использовании голода как средства войны.

Во многих странах мира проходят протесты с призывами допустить гуманитарные грузы в Газу. Однако Израиль, при поддержке США, стремится контролировать распределение помощи. Гуманитарные пункты нередко становятся мишенями для атак.