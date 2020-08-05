На границе России и Казахстана произошли столкновения между мигрантами и сотрудниками правоохранительных органов, передает «Интерфакс». Инцидент случился 3 августа на территории Самарской области.

Между тем, как заявил агентству официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, стычки удалось локализовать без участия ведомства.

«Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видео которой расходится по соцсетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии», - сказал Грибакин.

Несколько сотен уроженцев Узбекистана и Таджикистана не могут покинуть Самарскую область и проехать в родные страны, поскольку Казахстан закрыл границы из-за коронавируса. Местные власти приняли решение продлить карантин на две недели до 17 августа.

Ранее в соцсетях появились видео и сообщения о том, что на российско-казахстанской границе идут столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии. На кадрах видно, как толпа пытается прорваться через заслон людей в камуфляжной форме с металлическими щитами в руках.

Случаи массового скопления трудовых мигрантов из Центральной Азии у российско-казахстанской границы фиксируются регулярно с мая текущего года.