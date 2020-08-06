Акции протеста прошли в различных районах восточной провинции Сирии в связи с убийством в минувшее воскресенье старейшины арабского клана Акидет. Недовольство беззаконием террористов проявили и жители селения Эль-Хавайыч, где произошло преступление. Жители районов Шухейл и Зейбан также протестовали против отсутствия безопасности в районах, подконтрольных поддерживаемым США террористам ОНС/РПК.

В районе Зейбан террористы открыли огонь по демонстрантам, погиб один мирный житель. Три человека в селе Эль-Хавайыч получили ранения.

В воскресенье, 2 августа, неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились старейшины клана Акидет - шейх Мутшир аль-Хаммуд аль-Джед и шейх Ибрагим аль-Халил аль-Аббуд аль-Джед. Шейх Мутшир и его водитель от полученных ранений скончались на месте.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные источники, погибший шейх Муштир днем ранее отказался принимать участие в переговорах старейшин местных кланов с главой террористов ОНС/РПК Фархадом Абди Шахином.

Провинция Дейр-эз-Зор, большую часть населения которой составляют этнические арабы, с 2016 года контролируется террористами ОНС/РПК. Клан Акидет считается одним из наиболее влиятельных в регионе.

РПК признана террористической организацией в Турции и ряде других стран. С 1984 года от рук экстремистов погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей. Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, экстремисты продолжают вооруженные нападения. В последние годы боевики стремятся переложить ответственность за преступления на свои ответвления, в частности в Сирии.