В Стамбуле состоялся медиа форум «Турция-Африка», организованный Управлением по коммуникациям Администрации президента Турции. В рамках мероприятия глава ведомства Фахреттин Алтун подчеркнул, что форум представляет собой важную платформу для обсуждения взаимодействия в области коммуникаций, информационного сотрудничества и стратегического партнерства между Турцией и странами Африки.

Алтун выразил уверенность в том, что форум укрепит существующие связи и создаст условия для новых инициатив. Он отметил, что Турция рассматривает развитие отношений с африканскими государствами не только с точки зрения стратегического партнерства, но и через призму исторических и культурных связей, ориентируясь на принципы братства и взаимного уважения.

Алтун напомнил, что за последние 23 года Турция выстроила прочные отношения с африканскими странами, пройдя путь от «Африканского открытия» к «Африканской партнерской политике». Он подчеркнул, что в 2005 году Турция получила статус наблюдателя в Африканском союзе, а в 2008 году была объявлена его стратегическим партнером.

Говоря о дипломатических связях, Алтун сообщил, что количество турецких посольств в Африке увеличилось с 12 в 2002 году до 44 в настоящее время, а число африканских посольств в Анкаре выросло с 10 в 2008 году до 38. Он отметил, что дипломатические усилия Турции сопровождаются укреплением торгово-экономических, образовательных, культурных, оборонных и инвестиционных связей.

В ходе форума Алтун привел данные о подписанных соглашениях с африканскими странами: 49 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, 32 соглашения о взаимной защите инвестиций, 17 соглашений о предотвращении двойного налогообложения, 35 военных рамочных соглашений, 21 соглашение о военном обучении и 29 соглашений по оборонной промышленности.

Он подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать африканские государства через гуманитарные и инфраструктурные проекты, реализуемые государственными и общественными организациями, такими как Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), Турецкий Красный Полумесяц, Фонд «Маариф», Институт Юнуса Эмре, а также через деятельность Turkish Airlines.

Особое внимание в своем выступлении Алтун уделил работе Фонда «Маариф», который не только содействует образовательным инициативам в Африке, но и ведет борьбу с организацией FETÖ. Он подчеркнул, что турецкая сторона высоко ценит поддержку африканских государств в этой борьбе.

Алтун также отметил, что в глобальном медиапространстве наблюдается предвзятое и одностороннее освещение событий, связанных с Африкой, и подчеркнул необходимость формирования объективного и независимого медийного поля. По его словам, западные СМИ часто представляют Африку в негативном ключе, фокусируясь на кризисах и проблемах, в то время как Турция поддерживает альтернативную повестку, направленную на объективное освещение потенциала континента.

В этом контексте Алтун напомнил, что Турция заключила с африканскими странами ряд соглашений в сфере медиа и коммуникаций. Он сообщил, что с 2018 года Турция подписала протоколы о сотрудничестве с Сенегалом, Алжиром, Ливией, Гвинеей-Бисау и Руанде. В 2023 году начал работу телеканал TRT Afrika, который ведет вещание на нескольких языках.

Алтун отметил, что борьба с дезинформацией является одной из ключевых задач в глобальном масштабе. Он заявил, что Турция обладает развитой системой противодействия дезинформационным кампаниям, основанной на технологиях, образовании и стратегическом анализе. В этом контексте он подчеркнул готовность Турции к обмену опытом с африканскими партнерами и расширению сотрудничества в области коммуникаций.

Форум завершился обсуждением перспектив укрепления медиапартнерства и совместных инициатив в информационной сфере.

В мероприятии приняли участие министр информации и политических дел Ливии Валид Аммар Эллафи, генеральный директор Anadolu Ajansı Сердар Карагёз, генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи, а также представители дипломатического корпуса, исследовательских центров и международных СМИ.