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Число нераскрытых дел о взятках в России выросло в три раза
За полгода нераскрытыми остались более 780 преступлений, возбужденных по статьям о даче взятки. Их число выросло на 200% по сравнению с прошлым годом
Число нераскрытых дел о взятках в России выросло в три раза
Фото: Global Look Press / Others
10 августа 2020 г.

В России за полгода число нераскрытых уголовных дел, возбужденных по статьям о взяточничестве, увеличилось почти на 201% - нераскрытыми остались 782 преступления, приводит данные Генпрокуратуры «Коммерсант».

В целом, согласно статистике ведомства, в стране за первые шесть месяцев зарегистрировано 8503 уголовных дел о взятках. Это количество выросло на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Из них предварительно расследовано 6749 правонарушений.

В целом за этот период было зарегистрировано на 2,7% меньше коррупционных преступлений. Как сообщает «РБК», больше всего их было выявлено в Москве, Краснодарском крае и Татарстане.

Кроме того, в три раза увеличилось число нераскрытых преступлений по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Почти в два раза сократилось число нераскрытых дел по убийствам и покушениям – на 45,2%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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