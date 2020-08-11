Прошло два года с момента убийства в ночь с 30 на 31 июля 2018 года Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике. Они снимали фильм о российских наемниках. Наемничество в РФ является уголовно наказуемым. Официально убийство троих журналистов не расследовано, улики сожжены. До сих пор троих журналистов одновременно в мире еще не убивали.Почему ЦАРТема ЦАР возникла после того, как РФ получила одобрение ООН на посылку в эту страну военных инструкторов, а у президента ЦАР появился советник Валерий Захаров, близкий к структурам бизнесмена Евгения Пригожина.

В общем-то Орхан Джемаль видел эту поездку скорее, как экзотику, чем опасное мероприятие. Она не шла ни в какое сравнение с Ливией или Донбассом. Формат подобного репортажа ведь не предполагает буквально заснять «экспорт оружия» или еще какой-то экстрим. В Африке Орхан Джемаль бывал много раз, хорошо ее знал, любил ее и даже ездил в отпуск с сыном. В ЦАР ему было скучно. «Ничего здесь нет, кроме российских чвкашников и малярии», - написал он оттуда.ХронологияВ первый день съемочная группа съездила во дворец бывшего диктатора ЦАР Бокассы в 60 км от столицы, где расквартированы российские инструкторы. На территорию их не пустили.

В понедельник 30 июля они выехали по просьбе «сотрудника ООН Мартина» к нему в Бамбари. Весь их маршрут проходил по территории, которая контролируется правительством. Вечером того же дня проехали через блок-пост возле города Сибю. Через этот же блок-пост проехали две другие машины с белыми и местными. Затем эти машины вернулись.

Утром 31 июля силы МИНУСКА (ООН) обнаружили тела журналистов у дороги. Убийцы забрали паспорта и камеры, не заинтересовавшись ни столь ценными в Африке канистрами с бензином, ни компьютером, ни телефонами, даже деньги взяли не все. На месте убийства следователи нашли всего две гильзы, хотя тела изрешечены пулями. Где они, неизвестно. Единственная пуля извлечена из тела Александра Расторгуева при вскрытии уже в Москве.

Водителя Бьенвеню они не тронули. А в интервью он сказал, что убийцы говорили на языке, который понимали журналисты. То есть на русском.

Тела целую неделю везли в Москву. По дороге таинственным образом «исчезло» свидетельство о смерти Орхана Джемаля.

Похоронили Орхана Джемаля 7 августа на мусульманской части Хованского кладбища в Москве. По нему была прочитана джаназа в Иерусалиме в мечети Аль-Акса.

Кого они убили

Орхан Джемаль – выдающийся военный журналист, в течение 20 лет задававший высокую планку в профессии. Он освещал события на Кавказе с начала нулевых, написал книгу о войне в Грузии, работал во время переворота в Непале, провел отпуск в тюрьме в Сомали, работал в Афганистане, во время восстаний в Узбекистане и Кыргызстане, в Украине, был тяжело ранен в Ливии в 2011, сделал серию репортажей из Мьянмы и Бангладеш о бедствиях народа рохинья. Он провел множество расследований –таких и таких, обладал чрезвычайно образным языком, делал интересной любую тему, всегда прикрывал товарищей, никогда не шел на ненужный риск и умел находить решение в самой безнадежной ситуации. Орхан обладал потрясающим умениемрасположить к себе, не кривя душой. Журналисты с 2014 года не имеют возможности ездить в Крым и высказываться по нему. Но Орхан Джемаль эту важнейшуютему не обошел. Он на редкость ясноформулировалто, о чем другие даже боялись подумать. С 2011 года Орхан занимался расследованием убийства своего друга - издателя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова.

Незадолго до командировки в ЦАР его пригласил к себе Леонид Велихов – это его последнее интервью. Журналисты сделали о нем несколько маленькихфильмов.

Александр Расторгуев – режиссер с мировым именем. Его друзья собрали его фильмы и издали о нем книгу. Выставка фотографий Кирилла Радченко прошла год назад в Москве и прошлой осенью в Нью-Йорке.

Где расследование?

Еще в августе 2018 года американские сенаторы направили запрос в ООН с требованием независимого следствия. Оно не открыто до сих пор.

Вопреки представлению, что Африка – территория молчания и беззакония, местное следствие установило, что убийство было заранее спланировано, что исполнители следили за журналистами, знали об их перемещении, что убийство было преднамеренным и выполнено профессионалами.

А вот СК РФ игнорирует эти выводы и твердит, что журналистов убили непонятные люди в «тюрбанах». Их игнорирует и президент ЦАР.

Зато впервые в истории РФ, где за 30 лет безнаказанно убиты более 320 журналистов, проведено частное расследование. По его итогам опубликован большой доклад на русском и на английском.

Кратко суммируя, мы имеем полную картину преступления, в котором замешаны российские советники. Следственный комитет РФ не допрашивает их, не расследует убийство и не работает с доказательной базой, предоставленной ему группой расследователей «Досье».

Зимой 2020 года стало известно, что одна из основных улик - одежда убитых –уничтожена. Личные вещи журналистов целый год не могли доставить в Москву. До сих пор их не отдают родственникам.

В декабре 2018 на пресс-конференции Путин ушел от ответа на вопрос об убийстве журналистов, игнорируя сам факт запрета на наемничество.

Найти «Мартина»В докладе «Досье» указано, что за журналистами велась слежка в Москве, слежка продолжилась и в ЦАР. «Сотрудник ООН Мартин» пригласил их проехать для съемок вглубь страны, где он их якобы ожидал и где они были убиты. Контакт «Мартина» журналисты получили в Москве за три недели до отъезда от Кирилла Романовского, сотрудника медиаимперии, которая обеспечивает информационное прикрытие наемников в Украине, Сирии и Африке и создает медийную ложь в промышленных масштабах. Согласно биллингу, телефон «Мартина» не покидал столицы ЦАР, а присланный им водитель, жандарм Котофио и ряд сотрудников советника Захарова находились в постоянном контакте друг с другом вплоть до убийства.Здесь - подробно, как водитель Бьенвеню (бывший жандарм) 28-30 августа 47 раз звонил жандарму Котофио, тот, в свою очередь, 98 раз звонил сотруднику советника Захарова Сотову, а тот – самому Захарову.

Котофио во время убийства находился на месте убийства. Водителя убийцы не тронули, он жив. Котофио награжден.Романовский не помнит, как выглядит «Мартин». А СК особо и не интересуется.

Романовский скрывал, что он бывал в ЦАР. Пока «Досье» не выяснил, что в мае 2018 года Романовский с фотографом Денисом Тарасовым сопровождали караван с оружием из Судана в ЦАР через территорию так называемых «повстанцев». Этот караван попал в съемку AFP.За несколько часов до убийства журналистов Романовский делал любопытныезапросы– например, о русских журналистах в ЦАР и об уголовной ответственности за убийство. В докладе «Досье» приводится и переписка сотрудников пригожинских структур, как им повыгоднее для себя представлятьубийство,какой версии придерживаться, что говорить Романовскому.

Где заказчик?Убийство журналистов ударило по Пригожину и его людям сильнее, чем мог бы им повредить фильм о них, даже если бы его посмотрели миллионы. При всем обилии свидетельств, трудно представить пригожинцев инициаторами. Они, скорее, сильно наследившие исполнители спущенного им приказа об убийстве. Выгод у Пригожина никаких, а хлопот много.

Пригожин перепродал свои активы, исчез из публичной сферы и осенью 2019 года даже не появился на саммитеафриканских стран, который он и его люди с такой помпой собирали. В современной российской иерархии сложно отыскать таких пригожиных, которые бы без приказа приняли решение об убийстве троих журналистов, следили бы за ними в Москве и организовывали бы профессиональных киллеров. После убийства Орхана Джемаля и его группы вся пригожинская рать находится под микроскопом. Вот детальноеисследование или оно же в сжатойформе. О наемниках изощренныйфильм снял телеканал Al Jazeera, есть его вариант на русском. В фильме примечателен не только словоохотливый советник Захаров, но и так называемые повстанцы, которые «голосуют за президента». Кстати, этот разговорчивый полевой командир вскоре был убит при невыясненных обстоятельствах.

Целую серию репортажей выпустила CNN – видео и в тексте.

Американским журналистам пригожинские мешалиснимать, но убивать их, что называется, нос не дорос. По ссылкерасследование BBC об участниках пригожинского бизнеса.

Есть и любопытный образчик в духе WikiLeaks о нравахроссийской дипломатии в переписке с коллегами. МИД признал ее подлинность. А вот посол РФ в ЦАР зачем-тоупрекаетубитых журналистов, что, мол, преступно, не те визы получили и не регистрировали видеокамеры. То есть, по такой логике, их убили за отсутствие аккредитации. Саудовцы, когда их поймали за руку, выдали на суд убийц журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство журналистов нельзя списать. Такие преступления срока давности не имеют. Рано или поздно имена исполнителей и заказчиков будут названы.