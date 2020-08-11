ПОЛИТИКА
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Казаков будут привлекать к решению госзадач
Казаков в России будут привлекать к решению государственных задач в интересах национальной безопасности. Это одна из целей госполитики РФ в отношении казачества на 2021-2030 годы, которую утвердил на законодательном уровне лидер страны Владимир Путин
Казаков будут привлекать к решению госзадач
Казаков будут привлекать к решению госзадач / Others
11 августа 2020 г.

В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ о «государственной политике в отношении российского казачества на 2021-2030 годы», сообщается на сайте Idel.Реалии. Настоящий документ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно указу, целью такой политики является «формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной службы», его «участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности», а также сохранение и использование его наследия и культуры.

Казаков будут также привлекать к мероприятиям в сфере профилактики экстремизма и для развития связей с соотечественниками за рубежом.

Среди других приоритетов обозначены участие российского казачества в решении государственных задач по защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, а также деятельности в сфере защиты окружающей среды.

Как пишет Idel.Реалии, в прошлом году Консультативный комитет рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы отмечал, что власти РФ используют казаков для устрашения населения. К примеру, на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, по данным Комитета, более тысячи казаков привлекались в качестве дополнительных полицейских сил, которым позволялось превышать полномочия полиции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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