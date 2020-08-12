КУЛЬТУРА
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Суд в Новосибирске признал статью из православного издания экстремистской
После проведения экспертизы суд в Новосибирской области подтвердил, что текст материала содержит высказывания, выражающие предвзятое отношение к мусульманам и направленные на разжигание межрелигиозной вражды
Суд в Новосибирске признал статью из православного издания экстремистской
Суд в Новосибирске признал статью из православного издания экстремистской / Others
12 августа 2020 г.

Суд в Новосибирской области признал некоторые материалы из сборника статей под названием «Душа – встреча с Господом» экстремистскими, сообщает IslamNews со ссылкой на «Прецедент ТВ».

Речь идет, в частности, о вошедшей в православный сборник статье с заголовком «ИГИЛ - это неотъемлемая часть всего ислама». ИГИЛ - организация, признанная ООН террористической.

Суд подтвердил, что текст материала содержит высказывания, выражающие предвзятое отношение к мусульманам и направленные на разжигание межрелигиозной вражды.

Прокуратура Новосибирской области провела психолого-лингвистическую экспертиза текста. После тщательного анализа специалисты пришли к выводу, что в статье «отражен межгрупповой конфликт на религиозной почве, выражена нацеленность на усиление конфронтации и изменение групповой идентичности адресата, на формирование негативного, настороженного, враждебного отношения к приверженцам ислама». Экспертный комментарий был принят к сведению суда, который включил статью в список «экстремистских» материалов.

Главный редактор православного сборника, изданного тиражом в 70 тысяч экземпляров, Олег Рыжков на судебном заседании не присутствовал. В предоставленном суду письменном заявлении он сообщил о полном признании требований прокурора и о понимании всех вытекающих из этого последствий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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