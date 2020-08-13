ТУРЦИЯ
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Стамбульский аэропорт первым в мире получил медицинскую аккредитацию
Сертификат аккредитации аэропортов в области здравоохранения выдан в рамках программы Международного совета аэропортов (ACI)
Стамбульский аэропорт первым в мире получил медицинскую аккредитацию
Фото: AA / Others
13 августа 2020 г.

Стамбульский аэропорт первым в мире получил сертификат аккредитации аэропортов в области здравоохранения (Airport Health Accrediеation). Документ выдан в рамках программы, запущенной 24 июля 2020 года Международным советом аэропортов (ACI), сообщили в концерне IGA - управляющей компании Стамбульского аэропорта.

Таким образом, Стамбульский аэропорт вошел в список аэропортов с самым усиленным режимом санитарно-эпидемиологической безопасности в Турции и мире.

Благодаря строгим мерам здравоохранения, принятым после начала пандемии коронавирусной инфекции, Стамбульский аэропорт получил «Сертификат о пандемии в аэропорту» Генерального управления гражданской авиации Турции. Кроме того, главный аэропорт города ранее подписал Протокол о безопасности полетов в связи с COVID-19, обнародованный Европейским агентством авиационной безопасности (EASA).

ИСТОЧНИК:AA
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