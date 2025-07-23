Гнев из-за войны в Газе докатился до берегов Греции. Израильский круизный лайнер Crown Iris с 1600 пассажирами на борту был вынужден изменить маршрут после того, как жители острова Сирос сорвали его стоянку акцией протеста.

22 июля корабль, принадлежащий израильской компании Mano Maritime, прибыл в порт, но туристам не разрешили сойти на берег. Более 300 демонстрантов встретили судно флагами Палестины и растяжкой с надписью «Остановите геноцид». По словам очевидцев, некоторые пассажиры отреагировали, подняв израильские флаги и выкрикивая лозунги в поддержку Израиля.

Организаторы акции раскритиковали не только действия Израиля в Газе, но и тесное сотрудничество Афин с Тель-Авивом.

«Мы выступаем как жители Сироса и как люди. Мы против геноцидной войны в нашем регионе и не принимаем экономическое, технологическое и военное партнерство Греции с Израилем», — говорится в заявлении протестующих.

Греческие власти сослались на соображения безопасности и запретили пассажирам сойти на берег. Mano Maritime подтвердила инцидент и сообщила, что судно направится на Кипр. Пострадавших или задержанных в ходе протеста не было.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар связался со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом по поводу инцидента. Власти Греции подтвердили разговор, но детали не раскрыли.

Протест на Сиросе стал еще одним сигналом растущего недовольства в Греции действиями Израиля. По всей стране усиливается поддержка палестинцев, жители все больше возмущены тем, что официальные Афины до сих пор не разорвали связи с Израилем.

Тем временем международное давление на Израиль усиливается. Ранее в этом месяце на саммите в Боготе 12 стран, включая ЮАР, Малайзию и Колумбию, договорились о шести мерах по привлечению Израиля к ответственности. Среди них — запрет на заход израильских судов в их порты.

Кроме того, запрет на поставки оружия, проверка контрактов с компаниями, получающими прибыль от оккупации, и поддержка универсальной юрисдикции для преследования за военные преступления.



