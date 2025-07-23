ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Греки не пустили израильский корабль
Протестующие на острове Сирос не дали причалить израильскому лайнеру
Греки не пустили израильский корабль
Пропалестинская демонстрация в Афинах / Reuters
23 июля 2025 г.

Гнев из-за войны в Газе докатился до берегов Греции. Израильский круизный лайнер Crown Iris с 1600 пассажирами на борту был вынужден изменить маршрут после того, как жители острова Сирос сорвали его стоянку акцией протеста.

22 июля корабль, принадлежащий израильской компании Mano Maritime, прибыл в порт, но туристам не разрешили сойти на берег. Более 300 демонстрантов встретили судно флагами Палестины и растяжкой с надписью «Остановите геноцид». По словам очевидцев, некоторые пассажиры отреагировали, подняв израильские флаги и выкрикивая лозунги в поддержку Израиля.

Организаторы акции раскритиковали не только действия Израиля в Газе, но и тесное сотрудничество Афин с Тель-Авивом. 

«Мы выступаем как жители Сироса и как люди. Мы против геноцидной войны в нашем регионе и не принимаем экономическое, технологическое и военное партнерство Греции с Израилем», — говорится в заявлении протестующих.

Греческие власти сослались на соображения безопасности и запретили пассажирам сойти на берег. Mano Maritime подтвердила инцидент и сообщила, что судно направится на Кипр. Пострадавших или задержанных в ходе протеста не было.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар связался со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом по поводу инцидента. Власти Греции подтвердили разговор, но детали не раскрыли.

Протест на Сиросе стал еще одним сигналом растущего недовольства в Греции действиями Израиля. По всей стране усиливается поддержка палестинцев, жители все больше возмущены тем, что официальные Афины до сих пор не разорвали связи с Израилем.

Тем временем международное давление на Израиль усиливается. Ранее в этом месяце на саммите в Боготе 12 стран, включая ЮАР, Малайзию и Колумбию, договорились о шести мерах по привлечению Израиля к ответственности. Среди них — запрет на заход израильских судов в их порты. 

Кроме того, запрет на поставки оружия, проверка контрактов с компаниями, получающими прибыль от оккупации, и поддержка универсальной юрисдикции для преследования за военные преступления.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us