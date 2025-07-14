Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с резким осуждением предложенного кабинетом Нетаньяху проекта «гуманитарного города» на юге Газы. Ольмерт отметил, что он превратится в концентрационный лагерь для палестинцев и расчистит путь для израильской оккупации сектора.

В интервью с Guardian Ольмерт раскритиковал план, который предполагает снос части Рафаха и строительство на его месте масштабного лагеря. По его словам, палестинцы окажутся там в изоляции, без возможности покинуть лагерь, за исключением выезда в другие страны.

«Это концентрационный лагерь. Простите, но именно так это и выглядит», — заявил экс-премьер.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил армии начать разработку проекта лагеря, в котором изначально предполагается разместить до 600 тыс. человек, а в перспективе — все палестинское население Газы. Ольмерт предупредил: насильственное перемещение людей в такую зону будет приравнено к этнической чистке, если оно будет реализовано.

Политик отметил: Израиль уже совершает военные преступления в Газе и на оккупированном Западном берегу. Он добавил, что перемещение гражданских лиц с целью их защиты допустимо только при условии возможности возвращения — чего зачастую не происходит.

Ольмерт обвинил некоторых ультраправых министров Израиля в разжигании насилия и продвижении незаконного расширения поселений на Западном берегу, назвав их «внутренними врагами». Он подчеркнул: нападения поселенцев на палестинцев, включая недавние убийства — это военные преступления, которые следует судить по всей строгости закона.

«Это не отдельные инциденты. Это скоординированные и жестокие действия», — подчеркнул экс-премьер, добавив, что израильские власти покрывают эти действия молчанием и бездействием.

Ольмерт также предупредил, что растущий гнев в адрес Израиля во всем мире, особенно в США, не всегда можно объяснить только «антисемитизмом», как это делает кабинет Нетаньяху.

«Люди реагируют на то, что видят — массовые страдания, разрушения и пренебрежение человеческой жизнью», — признал политик.

Несмотря на катастрофическую ситуацию, Ольмерт по-прежнему верит в возможность реализации принципа двух государств. Он сотрудничает с бывшим министром иностранных дел Палестины Нассером аль-Кидвой в международных усилиях по достижению мира. Однако он считает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не готов и не желает идти по этому пути.



