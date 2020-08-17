ТУРЦИЯ
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Чавушоглу поговорил с Помпео о Ливии, Байдене и интересах в Средиземноморье
Переговоры главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Майком Помпео завершились договоренностью о продолжении турецко-американских консультаций по ливийской проблеме на уровне экспертов
Чавушоглу поговорил с Помпео о Ливии, Байдене и интересах в Средиземноморье
Фото: AA / Others
17 августа 2020 г.

Министр иностраннных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Доминиканскую Республику провел встречу с американским коллегой Майком Помпео, на которой были обсуждены актуальные вопросы повестки дня и ситуация в Ливии. По словам Чавушоглу, ими было принято решение о продолжении контактов с США на уровне специалистов.

Относительно скандального заявления Джозефа Байдена о Турции, Чавушоглу напомнил, что кандидат в президенты от Демократической партии США уже однажды звонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с извинениями за свои высказывания в адрес Турции - в октябре 2014 года, когда был вице-президентом.

Чавушоглу добавил, что Турция теперь не та страна, которой была прежде, и турецкая нация коренным образом отвергает подобное навязывание чужой воли.

Скандальное выступление Байдена в декабре 2019 года о том, что США сменят власть в Турции, оказав поддержку оппозиции, всплыло совсем недавно и вызвало резонанс в мире. «Мы коренным образом отвергаем подобное навязывание чужой воли. Это невежественное заявление [человека], не имеющего представления о турецкой нации», - заявил Чавушоглу.

Кроме того, глава турецкого МИД отметил, что в ходе встречи пояснил Помпео позицию Анкары в восточной части Средиземного моря на карте и ее конструктивный подход в этом процессе. «Греция занимается черной пропагандой, утверждая, что Турция действует неправомерно и нарушает международное право. Наши действия отвечают нормам международного права», - сказал он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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