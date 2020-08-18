ТУРЦИЯ
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Ливия подписала с Турцией и Катаром соглашение о военном сотрудничестве
Анкара и Доха создадут в североафриканской стране объекты для военной подготовки и консультирования, сообщил заместитель министра обороны Ливии
Ливия подписала с Турцией и Катаром соглашение о военном сотрудничестве
Фото: AA / Others
18 августа 2020 г.

Ливия договорилась с Турцией и Катаром о подписании трехстороннего соглашения о военном сотрудничестве с целью повышения потенциала ее вооруженных сил. Об этом сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба официального Триполи со ссылкой на замминистра обороны страны Саладина аль-Нимруша.

Аль-Намруш заявил, что Анкара и Доха создадут в Ливии объекты для военной подготовки и консультирования. Чиновник также добавил, что в рамках соглашения Турция и Катар направят в страны специалистов и военный персонал.

Ранее в Триполи прошли трехсторонние переговоры с участием министра обороны Турции Хулуси Акара, его катарского коллеги Халида бин Мухаммед аль-Атийе и премьер-министра Ливии Файеза Сарраджа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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