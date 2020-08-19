Продажи недвижимости в Турции в июле 2020 года выросли на 124,3% в годовом исчислении и на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего за указанный период было продано 229 357 объектов. Это самый высокий показатель продаж жилых объектов за все время, сообщает Институт статистики Турции (TÜİK).

При этом объем продаж недвижимости иностранцам в июле сократился на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2741.

Самое большое число объектов было продано в Стамбуле - 1046. Далее следуют Анталья (615), Анкара (230), Мерсин (101) и Ялова (88).

Недвижимость в Турции в июле приобрели 540 граждан Ирана, 388 граждан Ирака, 154 гражданина России, 149 граждан Афганистана и 143 гражданина Германии.