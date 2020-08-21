Бывший вице-президент США Джо Байден официально принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента на выборах 3 ноября 2020 года, передает «Интерфакс».

«Это большая честь для меня, я принимаю предложение баллотироваться в президенты Соединенных Штатов», - заявил Байден.

Национальный съезд партии продолжался четыре дня. Он проходил в виртуальном формате из-за пандемии коронавирусной инфекции. Байден в дистанционном режиме обратился к делегатам с речью из своего родного штата Делавэр. Он отметил, что вместе со своей командой приложит все усилия для победы над Дональдом Трампом. «Нынешний президент принес в страну много злобы и разногласий. Я выведу США из этого мрака», - пообещал 77-летний политик.

Байден указал, что в настоящее время в стране наблюдается рост безработицы и обеднения основной части населения при обогащении олигархов. Кроме того, экс-вице-президент обвинил Трампа в дезорганизации системы здравоохранения, что привело к резкому распространению в стране коронавируса. По его словам, «нынешний президент не выполнил свой самый главный долг перед нацией: он не смог защитить нас».

«Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я буду опираться на лучших из нас, а не на худших», - сказал Байден, добавив, что не допустит никакого иностранного вмешательства в американские выборы.