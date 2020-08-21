Власти Ставропольского края снесли мечеть в Невынномысске, строительство которой ранее было признано судом незаконным. Видео демонтажа опубликовал в Facebook блогер Расул Тавдиряков, пишет IslamNews.

На видеозаписи видно, как под звуки азана (призыв к молитве) работают два экскаватора, а наблюдают за процессом представители правоохранительных органов.

В комментарии изданию Тавдиярков указал, что здание, которое было признано экспертизой «опасным для жизни» оказалось настолько крепким, что рабочим не сразу удалось его демонтировать. Кроме того, в ходе работ вышли из строя два экскаватора.

Как писало ранее издание NewsTracker, мечеть в Невинномысске возводили по инициативе представителей дагестанской диаспоры, и изначально объект проходил по документам как склад. По данным источника, глава дагестанской общины Невинномысска Гасан Тагзиров по завершении строительства планировал изменить назначение здания на религиозное.

Впоследствии экспертиза признала стройку не соответствующей градостроительным нормам, и Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невинномысска подал иск о признании склада незаконной постройкой и сносе объекта. В декабре 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края полностью удовлетворил иск.

Это далеко не первый случай сноса мусульманских религиозных объектов на территории России. Ранее аналогичное решение суд принял в отношении двух мечетей в Кисловодске – в поселках Белореченский и Индустрия, отмечает IslamNews. Мусульманская община до последнего момента надеялась, что здание в Невинномысске удастся сохранить, поскольку ранее Русская православная церковь добилась принятия закона, позволяющего религиозным организациям использовать самострои и легализовывать их в упрощенном порядке.

В 2019 году в Екатеринбурге демонтировали временную постройку, которая использовалась местной мусульманской общиной как молельня. Снос был запланирован в связи с решением властей возвести на этой территории ледовую арену. Мечеть переехала на другой участок, где для Духовного управления мусульман Свердловской области была выделена земля.

Громкий случай сноса молельного дома для мусульман произошел в том же году под Калининградом. Суд решил, что здание было построено незаконно. Властями был проигнорирован тот факт, что на западе России нет ни одной другой мечети: региональная исламская организация безуспешно борется за право строительства места для богослужений почти 15 лет. Сейчас жалобы мусульманской общины Калининградской области рассматривает Европейский суд по правам человека.

В 2015 году в Новом Уренгое власти снесли старейшую на Ямале мечеть «Нур-Ислам», некогда входившую в состав Духовного управления мусульман Азиатской части России под руководством муфтия Нафигуллы Аширова. По разным оценкам, в 120-тысячном городе мечеть «Нур Ислама» посещало более 1,5 тысячи прихожан. Снос произошел, как объявила администрация города, в связи с запланированным на этом месте строительством торгово-развлекательного центра и гостиницы для животных.

В 2012 году в Пятигорске начали возводить мечеть, однако ее строительство было признано незаконным, поскольку, как объяснили региональные власти, оно «велось без надлежащего оформления документов, что сопряжено с риском травмирования и строителей, и посетителей мечети». Администрация Пятигорска стала добиваться полного сноса мечети, но городской суд столицы СКФО удовлетворил исковые требования частично - было решено снести только минареты.