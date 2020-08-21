Президент Беларуси Александр Лукашенко создавал иллюзию сближения страны с Западом, а на самом деле хотел от главы РФ Владимира Путина некоторых экономических и политических уступок, приводит «Главред.Инфо» мнение бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которое он озвучил в интервью Krytyka Polityczna.

«Сообразительность Лукашенко нельзя отрицать, и он вел эту игру видимости сближения с Западом, чтобы добиться от Путина определенных экономических и политических уступок, до этого он вел себя достаточно эффективно», - подчеркнул Сикорский.

Вспоминая разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым за несколько недель до выборов 2010 года в Беларуси, Сикорский отметил, как рассказал российскому коллеге, во сколько, по мнению поляков, обошелся Лукашенко Москве. Сумма составила 100 миллиардов долларов в виде открытых и скрытых субсидий. «На что Лавров ответил: «Если бы хоть столько!».

«Россия предпочла бы заплатить более низкую цену за сохранение зависимости Беларуси», - заключил бывший министр.

Радослав Сикорский известен жесткой позицией в отношении внешней политики Владимира Путина, а также является сторонником евроинтеграции Украины.

В 2007 году он занял пост министра иностранных дел Польши.

В 2008 году подписал договор о создании американской системы ПРО в Польше, согласно которому США получили доступ к военным базам на территории страны. Спустя год рассматривался как потенциальный кандидат на пост генерального секретаря НАТО.

В 2014 году сложил полномочия министра иностранных дел.

Сикорский женат на американской журналистке, которая за свою книгу «История ГУЛАГа» в 2004 году получила Пулитцеровскую премию.