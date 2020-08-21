Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во дворце Долмабахче в Стамбуле.

«Наше судно «Фатих» обнаружило 320 миллиардов кубометров природного газа на месторождении Tuna-1, где геологоразведочные работы были начаты 20 июля 2020 года. Мы нашли газ, задействовав исключительно собственные возможности. Имеющиеся данные указывают на то, что в том же регионе вполне вероятно обнаружение и других месторождений», – отметил президент.

Эрдоган также выразил надежду на то, что турецким специалистам удастся найти газ и в Восточном Средиземноморье.

Касательно спора с Грецией по поводу континентального шельфа двух государств он заявил, что Евросоюз изменяет собственным принципам, поощряя Афины к неразумным действиям.

По словам турецкого лидера, энергетика является не только основным фактором развития экономики, но и играет важную роль в обеспечении национальной независимости. «Наша цель - до 2023 года передать черноморский газ в пользование народа. Турция настроена на решение проблемы с энергетикой в стране на корню», - подчеркнул Эрдоган, заявив, что Турция намерена, помимо обеспечения собственных потребностей, войти в число стран-экспортеров энергоносителей.

Анкара будет продолжать идти к своим целям, не посягая на чьи-либо права и не позволяя попирать собственные, добавил глава государства.