Совет министров Узбекистана принял решение о мерах по укреплению стратегического партнерства с Турцией.

Согласно постановлению, утверждена программа мероприятий, которые выведут отношения между Узбекистаном и Турцией на новый качественный уровень, а также создан координационный совет по расширению многостороннего сотрудничества. Совет будет вести мониторинг выполнения программы мероприятий и вносить вклад в реализацию совместных проектов.

В то же время Турция до конца года планирует открыть консульство в Самарканде.

Объем торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в последние годы характеризуется динамичным ростом. В 2016 году объем товарооборота составил 1,2 миллиарда долларов, а по итогам 2019 года - 2,5 миллиарда долларов, что на 27% выше по сравнению с 2018 годом.

За последние два года в Узбекистане создано более 750 предприятий с участием турецкого капитала. К февралю 2020 года количество таких фирм достигло 1306.